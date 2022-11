Camila Homs está realizando la grabación de lo que será su programa de cocina en El Trece. La modelo argentina habló con Socios del Espectáculo sobre algunas de sus pasiones: la cocina, sus hijos y también respondió varias preguntas sobre su ex pareja, Rodrigo De Paul. Asimismo, no negó una posible reconciliación.

“La cocina es mi cable a tierra, lo disfruto, me relajo, desde siempre. Desde chica hago cursos de cocina. Estoy súper contenta. Al principio costó, pero hoy me encuentro más centrada. Me veo siempre después de las entrevistas y digo ‘acá mejoré esto, me falta mejorar lo otro’”, expresó.

Además, la conductora contó: “Estuvo la posibilidad de que viaje, pero decidí quedarme acá con mis chicos, relajada y con amigas”. Y agregó: “Hay veces que hago videollamadas junto a mis hijos con Rodrigo después de los partidos y otras que no”.

Publicidad

Sobre la separación con el futbolista, Homs remarcó: “La verdad que soy tranquila, no soy de gritar. Tengo un punto y chau. Soy súper posesiva, si esto es mio, es mio, no lo mires, no lo toques, no nada. Es una línea fina, la verdad que soy un poco tóxica”.

Por último, al ser consultada por un posible regreso con De Paul admitió: “Nunca se sabe el día de mañana, si uno está o no. No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.