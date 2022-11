Luego de la victoria de Argentina por 2-0 ante México, hinchas aztecas hicieron viral en las redes sociales un recorte del video que subió Nicolás Otamendi a su historia de Instagram. En la grabación, se ve a Lionel Messi intentando sacarse los botines y empujar con los pies, sin intención, la camiseta del seleccionado rival.

Instantáneamente, Saúl Canelo Álvarez salió al cruce criticando al astro argentino por “limpiar el piso con la camiseta de su país”. El multi campeón del mundo lo amenazó mediante sus redes sociales y escribió: “¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!”.

Tras el malentendido, Kun Agüero defendió al delantero de la Albiceleste y le explicó al boxeador: “Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario”, comenzó el ex futbolista. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

El actual streamer parecía no tener respuesta por parte de Álvarez, pero finalmente llegó, y fue muy dura: “Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron”.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022