Portugal derrotó por 2-0 a Uruguay y se clasificó a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022. Uno de los hechos más llamativos del encuentro fue que Cristiano Ronaldo salió festejando luego del primer gol, pero finalmente la FIFA le dio el gol a su compañero, Bruno Fernandes.

LO FESTEJÓ EL BICHO, PERO…. ¿FUE SUYO? 🤔 Ronaldo saltó para cabecear el centro de Fernandes, pero no llegó a interceptar la pelota. De todas formas, #Portugal logró abrir el marcador ante #Uruguay. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/mAZqJn6TSV — TyC Sports (@TyCSports) November 28, 2022

Tras un 45 minutos muy parejos, los primeros minutos del complemento no parecían ser muy diferentes. No obstante, una vez más se hizo presente una de las grandes figuras del seleccionado luso como Bruno Fernandes. El mediocampista del Manchester United, lanzó un centro medido a la cabeza del Bicho y el astro portugués salió festejando efusivamente lo que era su noveno gol en Mundiales.

Sin embargo, en el medio de la celebración por el primer tanto del cotejo, a Cristiano Ronaldo le entró la duda ya que la pantalla del estadio le dio el gol a su ex compañero de los Diablos Rojos y en sí no había error en esto. En la propia repetición de la jugada durante la transmisión se podía observar que CR7 no la había llegado a rozar.

El gol de #POR fue otorgado oficialmente a Bruno Fernandes. https://t.co/37QpnDTpZN — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 28, 2022

Posteriormente, en redes sociales, FIFA anunció que el gol terminó siendo de Fernandes que también convirtió el 2-0 final para lograr el pasaje a Octavos de Final.