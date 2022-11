La Selección de Uruguay perdió 2-0 ante Portugal por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Qatar, y está complicado de cara al último partido. La Celeste tiene solamente un punto, al igual que Corea del Sur. Pero Ghana, su próximo rival, tiene 3 unidades y el combinado de Cristiano Ronaldo ya sumó 6.

Luego de la derrota, Edinson Cavani se mostró muy molesto con el rendimiento del equipo. Ante la pregunta del periodista por el rendimiento actual, contestó rotundamente: “Eso hay que preguntarle a Alonso”. Y agregó: “Él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar”.

“Son partidos de fútbol y a veces las cosas salen y a veces no salen. Ahora sólo resta preparar lo que viene. Son muchas cosas que pasan adentro de una cancha de fútbol que te llevan a veces a no poder ganar un partido”, cerró el delantero.

Pero no fue el único futbolista en expresar su molestia: José María Giménez conversó con la prensa en el campo de juego y destacó: “Nos pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar. Entramos un poco dubitativos con el juego que tenemos. Es una faceta que todavía no la sacamos a pleno”.

“Tenemos un grandísimo equipo y no nos estamos largando. No estamos aportando el futbol que realmente tenemos, es una pena”, aclaró de su sistema de juego.

Por último, dio su punto de vista sobre qué tienen que modificar para ganar ante Ghana: “Primero tenemos que cambiar la cabeza al entrar a la cancha, con la idea clara. Desde la actitud no se puede reprochar nada, dejamos todo”.