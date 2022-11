Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y que la reconciliación entre la empresaria y el futbolista era un hecho, Wanda pegó el volantazo para volver al país. “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”, revelaron en LAM. Si bien el motivo de su llegada a Argentina sería por cuestionales laborales y para pasar las fiestas en familia acompañada de su hermana Zaira, parece que la rubia extraña a L-Gante, con quien estuvo muy cercana en los últimos meses.



¿Enamorados Wanda y Lgante? #LAM pic.twitter.com/M2HizL8qMx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 29, 2022

Y Yanina Latorre se animó a dar un dato fundamental sobre su supuesta ‘amistad’: “Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar tremenda”, expresó la panelista, sin pelos en la lengua. Además, señaló que habrían tenido un encuentro sexual “tremendo, como nadie en su vida”.



vidArray