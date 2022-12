El Chapu Martínez viajó a Qatar para apoyar a la Argentina en el Mundial 2022, como muchos hinchas. Apenas llegó, el influencer no la pasó bien porque en las redes sociales lo trataron de “mufa” por la derrota de la selección nacional ante Arabia Saudita. Lo peor es que lo amenazaron tanto a él como a su familia.

En un video, Martín Martínez, tal es su verdadero nombre, dijo que estaba sobrepasado, ya que sus seres queridos estaban muy angustiados con la situación. La parte positiva es que recibió el apoyo de muchos de sus seguidores que consideraron injusto responsabilizarlo por el accionar del equipo de fútbol.

“Por favor paren, puede terminar mal. Pero esto me acerca a lo peor, llega un momento en que no podés parar la bola y sentís que no hay fin, que lo único que puede pasar es que Argentina salga campeón y eso no depende de mí, depender de eso es que tu vida tenga una presión tremenda todos los días, no puedo disfrutar de ningún partido, estoy en la cancha sentado y siento que yo tengo que ganar el partido, sin hacer nada”, pidió el instagramer.

“Exploté porque una cosa es que me bardeen a mí, que me duele porque soy una persona y no tengo mala intención, vine a trabajar a hacer videos para que la gente se divierta, cubrir y a disfrutar como hincha y tengo agresiones y amenazas hacia mi persona y familia. Gracias a Coscu que medio una mano muy grande, creo que la gente está tomando consciencia”, agregó el Chapu.

Poco a poco, las agresiones desaparecieron y el influencer siguió acompañando a la selección en el partido de México y el de Polonia. Luego de las victorias y la clasificación a octavos, él demostró toda su felicidad y apoyo a la Scaloneta.

“Fue un desahogo enorme y una alegría. Estamos re felices por La Argentina. No puedo más, estoy re feliz. Al principio mi familia y yo la pasamos re mal, sobre todo mi familia y mi mujer”, dijo a la salida del estadio, al finalizar el encuentro que se disputó este miércoles.

Además, Martínez señaló que nunca pensó en irse de Qatar: “La gente me empezó a abrazar, a decirme que no me vaya, que está todo bien conmigo, que son cuatro boludos en la redes sociales. Estoy re contento porque vamos a octavos”.

El Chapu Martínez se cruzó con la familia de Lionel Messi