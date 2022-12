Gran Hermano 2022 comenzó su edición del jueves y dejó boquiabiertos a los panelistas, quienes no podían creer lo que había sucedido. Lo que se vio en el tape que pidió Santiago del Moro fue una tremenda discusión entre varios integrantes de la casa.

Aunque esta vez pasaron algunos límites, ya que no sólo casi se van a las manos Alfa con el Cone, después de insultarse cara a cara, sino que hubo reproches entre varios de ellos por la actitud que tomaron al abandonar el juego en el que debían ganarse el presupuesto de la semana para la comida.

“Tengo los huevos llenos ya que me echen la culpa a mí”, explotó Alfa, encarando al Cone, quien se le plantó cara a cara e, insulto mediante, lo enfrentó también a los gritos.

También Romina y Nacho discutieron muy fuerte acerca de la actitud que tuvo la líder de la semana, quien se bajó de la cama y abandonó la prueba, resignada porque sentía que no la iban a poder cumplir. Por ese motivo la exdiputada entró llorando a la habitación, cansada de las peleas y reproches de sus compañeros.

Después Agustín encaró a Alfa, quien volvió a amagar con irse de la casa porque “No banco que me insulten ni me digan las cosas de mala manera”. Enojado, “Frodo” desafió a Alfa: “Siempre amagás con que querés irte. Agarrá tus cosas y andate de una vez”, le dijo a los gritos.

Romina sorprendió al salvar a Constanza Coti Romero por sobre Walter Santiago y la séptima placa de nominados de la casa de Gran Hermano 2022 quedó entonces conformada por Alfa, Nacho, Daniela y Cata María Laura.

En la entrada final de Santiago, la líder brindó sus argumentos con respecto a la decisión de salvar a la correntina. “Tengo mucha confianza y sé que no se va a ir porque lo demostró. Así que a quien saco de placa es a Coti”, precisó.

“La verdad que no”, respondió Walter cuando Santiago le preguntó si creía que Romina iba a salvarlo a él. Minutos después, el comerciante le manifestó a la exdiputada que no está tan seguro de salvarse de la eliminación. “Ayer tenía una pensamiento diferente. Hoy lo vi más claro y una semana más es mucho”, declaró Constanza con respecto a la salvación que hizo la joven, ya que horas antes había discutido con Alexis acerca de esto mismo.

La noche comenzó tensa cuando Santiago del Moro ingresó a la casa después del escandaloso abandono de la prueba semanal de Gran Hermano por el cual Alfa Walter y Alexis casi se van a las manos.

Romina comenzó diciendo que se lamentaba mucho por la pelea y que teme que se puedan ir a las manos. Alfa indicó que también estaba mal y que intentaba volver a su eje.

“Hay que empezar a respetarnos más. En todas las casa hay una forma”, opinó la exdiputada, a lo que “Cata” María Laura coincidió, afirmando que falta colaboración para convivir y que hay límites que se pasan. “Donde terminan tus derechos, empiezan los míos”, sostuvo la peluquera canina.

El Conejo dijo que tuvo una explosión de calentura con sus insultos hacia Alfa y le pidió disculpas adelante de todos. “No es algo que siente, me pasó por un momento de calentura. Pero no me retracto con cosas que he dicho sobre actuar, aunque sí por las formas”, expresó el cordobés, a lo que Walter se las aceptó al igual que lo había hecho previamente.

Maxi entonces acotó que levantar la voz también es una manera de faltar el respeto, y Santiago les recordó que Gran Hermano tiene un reglamento y que hay códigos de convivencia. El conductor también le preguntó a Romina si el incidente repercutió en su decisión de salvación al ser la líder de la semana, y la exdiputada aseguró que no.