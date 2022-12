Lo que parecía ser una fiesta, terminó en polémica. Mientras unos seguidores coreaban el reconocido cántico de cancha, YSY A frenó todo inesperadamente. “Yo soy recontra patriota, pero no voy a permitir que discriminen en mis shows“, expresó visiblemente enojado.

Y añadió: “Aguante Argentina, pero nada de cantar ‘El que no salta es un inglés’ si van a discriminar a alguien por venir de otro país, me voy del escenario, porque ese no es mi mensaje”.

La escena se replicó en redes sociales donde lo liquidaron al cantante de 24 años. Ante la magnitud del hecho, el joven salió a pedir disculpas y confesar que todo se trató de una completa confusión en un extenso comunicado que difundió en su cuenta de Instagram y Twitter.

Ysy a enojado porque la gente canta “el que no salta es un ingles”

Al parecer, todo tuvo lugar luego de que le tiraran una bandera de Brasil, lo que él consultó si había algún fan de dicho país en su presentación en el Estadio Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires este viernes.

“Arrancaron con los típicos cánticos de fútbol y yo al no entender si estaban burlándose de un fan brasileño que vino a verme y para evitar alguna situación conflictiva, reaccioné de una mantera totalmente equivocada e inoportunida por la cual me quiero disculpar”, señaló el artista.

A su vez, añadió: “Como artista mi mensaje siempre fue resaltar lo hermoso que tiene ser argentino y lo orgulloso que yo me siento de serlo. Pero nunca de rivalizar contra personas de otras nacionalidades”.

Finalmente, destacó: “Claramente, la palabra discriminación no fue la correcta, pero en el momento de adrenalina fue lo que me salió decir para intentar detener la situación. Por eso pido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos y hayan malinterpretado mis palabras”.





