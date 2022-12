Este domingo, los jugadores de la Selección tuvieron día libre luego del triunfo ante Australia por 2 a 1 en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Algunos aprovecharon para disfrutar el momento como lo hizo Rodrigo De Paul, una de las figuras del encuentro, para compartir una salida con su novia Tini Stoessel.

Además de su pareja, la popular cantante argentina, Rodrigo está acompañado de varios amigos que le hacen el aguante en cada partido, con una bandera que tiene su imagen y la de Messi abrazados. Además, estaba el cuñado del jugador Fran Stoessel que también compartió la imagen del momento.

El deportista, la artista y el resto de los acompañantes se juntaron en Vertigo, un restaurante exclusivo de Doha, que tiene una vista espectacular de la ciudad y se destaca no solo por su arquitectura sino también por sus platos y tragos. Si bien el hermano de Tini no arrobó a ninguno de los asistentes, el futbolista argentino no dudó en repostear la foto y agregar un comentario que demuestra su espíritu de estos días, entre desafíos, triunfos, amigos y amor: “Esta banda”, escribió, junto a varios emojis de corazones.

Desde que llegó a Doha, creer o reventar, cambió la suerte del seleccionado nacional. La creadora de la Triple T hizo oídos sordos a los comentarios negativos sobre su presencia en el estadio a la hora de hacer fuerza por la selección de Lionel Scaloni y en particular de su novio.

Sus seguidores le hicieron el aguante desde las redes sociales y con palabras de fuerza y buenas ondas. “Tini se cargó todo el peso de la presión que le ponen los fanáticos del fútbol en su contra desde que está en una relación con Rodrigo De Paul, el chabón necesitaba del apoyo de su gente y en el medio de todas las críticas Tini apareció en la cancha para alentarlo”, dijo una usuaria de Twitter.

Tanto fue así que el jugador, antes del partido con Australia, se mostró relajado con su pareja y ya en ese momento le dedicó un romántico mensaje. Sin embargo, fueron por más y hubo un beso apasionado. “Recargando energía”, escribió el mediocampista del Atlético Madrid, en una historia de Instagram en la que se lo vio abrazando y besando a Tini Stoessel en la noche de Doha. De fondo, se apreciaba la pileta de la concentración argentina en la Universidad de Qatar. Y ella le respondió: “Vamos mi vida”.

También, la propia Tini dejó un mensaje contundente apenas finalizó el partido en el que la “scaloneta” quedó clasificada como la mejor selección entre las ocho para disputar la Copa Mundial de fútbol. “Vamos Argentina carajo”, fueron sus palabras de desahogo entre tanta presión que sufrió durante las últimas semanas.

TINI STOESSEL, ORGULLOSA DE RODRIGO DE PAUL

El sábado 3, Tini Stoessel felicitó a su novio, Rodrigo de Paul, por la victoria conseguida ante Australia con un mensaje de amor y con una sugerente foto del futbolista, celebrando sin camiseta en la cancha.

Desde Qatar, la cantante expresó su alegría por el 2 a 1 de la Selección. “Vamos Argentina, carajo”, tuiteó Tini, junto a banderas y corazones.

Luego la artista se centró en su novio, quien lo dio todo en la cancha: “Rodrigo, te amo”.

Sin agregar palabras, Tini Stoessel se hizo eco de una foto sexy de Rodrigo de Paul, celebrando eufórico el triunfo sin camiseta, y la compartió con orgullo y picardía en su red social.