“Cuando muchos repetían bolu…, vos me agarraste la mano”: el tierno mensaje de Rodrigo De Paul a Tini

Luego de la gran victoria de la Selección Argentina en su encuentro con Países Bajos, Rodrigo De Paul le dedicó un tierno posteo a su novia, Tini Stoessel. A través de su cuenta de Instagram

Esta foto es después de Arabia… Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada”.

, el deportista le escribió:

Continuó expresando que “cuando muchos se bajaron o repetían bolu…, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”.

Luego agradeció a la ‘Triple T’ por acompañarlo durante el proceso, “por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí,

en silencio pero siempre ahí”.

cerró recordando cuando le dijo a la diva que no le iba a fallar, “que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.… GRACIAS. Te amoooo”.





