L-Gante se acordó de saludar a Wanda Nara por su cumpleaños y le dedicó un comprometido mensaje en sus redes

L-Gante esperó a las últimas horas de este sábado para saludar públicamente por su cumpleaños a Wanda Nara. Las expectativas en torno a su presencia eran altísimas, pero faltó al festejo de la mediática porque tenía compromisos laborales.

El referente de cumbia 420 publicó en su cuenta de Instagram una historia junto a la empresaria para enviarle su cariño a la distancia. “Feliz cumpleaños, reina. Te quiero un montón”, escribió el cantate junto a unos emojis de corazones rojos,.

Fue el Pollo Álvarez quien dio la noticia en Nosotros a la mañana, días atrás. “Tengo información que me llega ahora. L-Gante no sólo que no va al cumpleaños de Wanda sino que se va a Uruguay, seguro que es por trabajo”, contó el conductor pero esta no fue toda la información que dio sino que reveló que existe la posibilidad de un viaje íntimo en los próximos días.

Este viernes, Wanda Nara festejó su nuevo año de vida en un exclusivo bar de la zona de Recoleta, donde siguió jugando al misterio en relación a su situación sentimental. La empresaria sopló las velitas de una torta que simulaba un vestidor rodeada por sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto,

de su matrimonio con, y, de su pareja con Mauro Icardi. Y los varones la homenajearon llevándole sendos ramos de flores. Pero de su todavía esposo, Mauro Icardi, no hubo registro.

Hace unos días, la empresaria aprovechó una acción de Netflix que promocionaba la película Matrimillas, protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujin, para lanzar unos mensajes con claras referencias a su ¿ex? pareja. En distintas historias, fue publicando preguntas para que sus seguidores voten. “Se tatúa tu nombre: ¿Suma o resta?”, puso en la primera, siendo que Icardi se grabó su nombre a los pocos días de comenzada la relación.

Acto seguido, subió otro posteo. “Ventila intimidades por Instagram: ¿Suma o resta?”. En este caso la empresaria se refería directamente al vivo que hizo Mauro hace unos meses cuando desde Turquía realizó una transmisión para 100 mil espectadores en la que criticó fuertemente a la madre de sus hijas y las redes sociales estallaron. “Cuando Wanda vuelva para Estambul veremos qué será de nuestra vida. Les aclaro que no tiene una casa, es todo invento de la prensa. Después de este vivo seguramente se va a enojar, se irá a un hotel. También tengo la palabra de sus hijos, que obviamente están muy enojados con ella”, habia asegurado en ese momento el jugador.

Wanda Nara cumplió años y se auto-regaló un nuevo tratamiento estético

Wanda Nara cumplió 36 años este sábado y lo festejó con una fiesta en un exclusivo bar de Capital Federal a la que estuvieron invitados sus familiares y amigos. La mediática capturó los detalles de la celebración con varias fotos y videos que compartió en sus redes sociales: desde postales junto a sus hijos, hasta una torta recreando su vestidor que se llevó todas las miradas.

Sin embargo, eso no fue todo. La empresaria aprovechó el día para hacerle una visita al Dr. Diego Absi, uno de sus médicos de confianza. Se trata de un especialista en medicina ortomolecular que atiende a muchos famosos, como Lizardo Ponce, Marcela Tauro y Ángela Torres.

En su cuenta oficial de Instagram, y a modo de canje, Wanda Nara se fotografió a cara lavada junto al doctor y le agradeció el tratamiento que estaba haciendo. “En las mejores manos”, escribió en la foto que subió en sus historias.

Si bien la empresaria no especificó qué rutina de belleza estaba llevando adelante, son varias las celebridades argentinas que se atienden con Absi, quien se define en sus redes como “especialista en medicina Orto Molecular”. Se trata de una medicina alternativa que promete supuestas virtudes para el fortalecimiento de la salud, el rejuvenecimiento, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas mediante la recuperación del equilibrio fisiológico.