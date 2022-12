Alfa y Thiago tuvieron un intenso cruce después de la eliminación

Este domingo, el joven oriundo de La Plata debió abandonar el reality luego de obtener el 76,47% de los votos. Como siempre sucede, la eliminación generó todo tipo de sentimientos en los “hermanitos”, tanto de tristeza como de alegría.

Así fue que el participante más grande del programa no pudo contener su emoción, actitud que no le gustó a Thiago. “La verdad Alfa, siempre lo mismo, me pareció irrespetuoso que hayas aplaudido. Podías haber felicitado, saludado y todo”, expresó.

A pesar de que el otro intentó defenderse, el concursante de González Catán no le creyó. “Igualmente, no estoy esperando tu aceptación o tu aprobación“, señaló Walter, buscando seguir con la pelea. No obstante, su compañero terminó el conflicto de manera contundente: “Me parece irrespetuoso porque es la segunda vez que hacés lo mismo”, manifestó.





