Como si fuera el Mundial: así vivieron “Los Monitos” la salida de Agustín

Este domingo Agustín Guardis tuvo que abandonar el reality luego de obtener el 76,46% de los votos. “Disfruté mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver“, señaló el platense.

La definición final estuvo entre Frodo y Nacho, el único miembro de “Los Monitos” que todavía sigue en la casa. Para ver la gala y apoyar a su amigo, se reunieron Juan Reverdito

En un video que subió la exconcursante oriunda de Berazategui, se los ve a los tres exparticipantes, acompañados de conocidos, viviendo el programa con una intensidad digna de un Mundial de Fútbol. Una vez que Santiago del Moro reveló el resultado, saltaron y gritaron de felicidad.





vidArray