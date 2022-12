El Shopping Portal Tucumán se llena de música para despedir el 2022 a lo grande

El próximo martes 20 de diciembre a las 21:00 horas el Shopping Portal Tucumán se llenará de música con el reconocido compositor argentino Ángel Mahler.

En su rol de director de orquesta, Mahler estará en escena junto con 26 músicos excepcionales interpretando la música de las películas y los musicales más memorables como lo son Corazón Valiente, Indiana Jones, Gladiador, El Rey León, Coco y La Sirenita, en un espectáculo en el que se espera que 2.000 personas puedan estar sentadas disfrutando un gran momento en familia.

¿Cómo obtener la entrada en el Shopping Portal Tucumán?

Para todos los clientes que quieran disfrutar del evento, Portal Tucumán brindará diferentes oportunidades para que puedan acceder a las entradas: aquellos que presenten sus facturas de compra de $15.000 o más, obtendrán dos entradas preferenciales (las facturas de audio, electro, computación, colchonería y telefonía participan desde los $30.000 en adelante). Por otro lado, aquellos clientes que paguen la totalidad del ticket con Tarjeta Cencosud tendrán un beneficio extra: obtendrán dos entradas adicionales.

Los clientes podrán obtener las entradas entre las 10 a 22 hs desde el 5 de diciembre y hasta agotar stock de 2.000 entradas preferenciales y 200 beneficios adicionales de Tarjeta Cencosud. De esta forma, invitan a despedir el año con un espectáculo inigualable en la región, reviviendo la magia de los mejores musicales.

Ángel Mahler del niño que soñaba con ser director de orquesta a por qué Drácula es el musical más grande

Un musical en un estadio es algo casi sin precedentes que no sucede ni siquiera en las plazas más importantes del mundo como pueden ser Nueva York o Londres y es que, según el compositor, “los argentino somos raros”.

“Se hicieron en otros lados cosas así pero para un festejo particular, como el Fantasma de la ópera, pero somos distintos y Drácula fue concebida como un gran show a hacerse unos días, no durante una temporada. En Broadway por ejemplo hay una cantidad muy importante de turistas que ven musicales, cosa que acá no, y por eso las temporadas son extensas, acá lo que hacemos es comprimir y lo prefiero, eso aporta la grandiosidad de un único espectáculo”.

“Hubo una transformación del Ángel que en el ‘91 fue compositor y director de orquesta. Desde ese momento me gustaba la producción y lo hago desde hace 22 años, siempre ayudé mucho en la producción del espectáculo con músicos y actores y cuando Lecture fallece en el 2002 tomo la cabeza de producción”, contó

“En ese momento nos fuimos al Ópera porque estar en el Luna era muy difícil por los recuerdos de lo vivido”. Ahí empezó el Ángel productor, aunque ya lo había hecho en otras ocasiones,

“Tiene que ver con que ningún productor, salvo Tito, confiaba en que esto podía ser rentable, porque es una puesta como creo que se debe hacer, con más de 52 actores, 30 músicos, son en total 180 personas entre vestuaristas, utileros, maquinistas, asistentes, maquilladores. Porque lo primordial es el hecho artístico y en un productor es difícil de explicar”, señaló el compositor al ser consultado sobre su persona de hoy y la de hace 30 años.

Sobre si es dificil producir obras en Argentina dijo: “Desde que tengo recuerdo que es complicado, siempre. Cuando hablo de excelencia encontré que es algo que la gente valora, cada vez que me juego te jugas a ver qué tenés, o si me va mal, ¿cómo hacés? Siempre es una jugada de vida o muerte y la gente acompaña. Vamos a dar la mejor versión y es el trabajo de hormiguita de producir siempre cosas de valor, siempre respetando al público”.

Lo más lindo de su trabajo? “No parás de jugar y eso es maravilloso”, aseguró y se remontó al Ángel niño: “Decía que quería ser director de orquesta, nací con eso en la cabeza y tomo la batuta frente a la orquesta, veo al elenco cantando y digo ‘qué fantástica que fue mi vida’ y miro hacia atrás esas ganas están desde los seis o siete años y lo conseguí y es lindo jugar, componer es meterse en la piel de los personajes, investigar las historias y lo lúdico siempre está”.