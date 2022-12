Rodrigo de Paul “no quiere ver a sus hijos”: los detalles

Después de tantas idas y vueltas, a tan solo unos días de la gran final del Mundial Qatar 2022, trascendió la verdadera razón por la que Camila Homs y sus hijos no viajaron a Doha, con el fin de apoyar a Rodrigo de Paul.

A través de Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen comentó que el verdadero motivo por el que la modelo no se movió de Argentina fue el “desinterés total” por parte del deportista, quien actualmente está en una relación amorosa con Tini Stoessel.

También aseguró que le contaron que Rodrigo “no quiere ver a sus hijos, independientemente de su relación con Camila (aunque) tienen una buena relación”.

Si este es el verdadero motivo por el que Camila no viajó a Qatar, para que sus hijos para que vean a su padre, estamos hablando de algo rarísimo. Rarísimo que el padre no quiera ver a sus hijos. Rarísimo que el padre no se preocupe y no esté al tanto físicamente de cómo están sus hijos, más allá de una llamada que pueda hacer de Doha… Si este es el motivo, estamos hablando de algo grave”.

Además, serían los padres de la joven y el deportista quienes se pondrían de acuerdo para buscar a los pequeños, ya que estos hablarían “lo justo y necesario”.





