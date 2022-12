Verón disfruta del Mundial junto a su novia: “Analizando Francia – Marruecos…” 

Van llegando a su cierre las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde el seleccionado argentino de fútbol disfruta de haber conseguido el pasaporte a las finales del máximo certamen, luego de la goleada ante Croacia

Estudiantes hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Allí, en el estadio Al-Bayt, como también en el duelo ante los europeos, dice presente el vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, que está acompañado por su pareja, Valentina Martin.

En sus historias, la ‘Brujita’ viene contando su día a día en Doha, como también lo hace su mujer. En una publicación, ambos se sacaron una foto viendo Francia contra Marruecos.

“No me alcanzan ni la vida ni las palabras para decirte todo lo que te amo“, admitió el talentoso ex jugador del combinado nacional. Esperemos que ambos ayuden a traer la Copa del Mundo a la Argentina.





vidArray