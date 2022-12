Angela Torres, íntima habló de su sexualidad: “Soy bi hace bastante”

Al ritmo de su pegadizo tema “Kitty”, bautismo oficial en el mundo de la canción, Ángela Torres llevó toda su simpatía a Biri Biri el programa de República Z conducido por Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente. Vestida con un blazer gris oversize y gorra roja, Ángela habló de esta nueva etapa en su camino profesional que la entusiasma. “Fue difícil tomar la decisión de dejar algo que hago de chiquita… aunque dejar suena fuerte, sí tomé un break”, señaló la protagonista de Simona y Esperanza mía. Y contó que tomó la decisión un día de reflexiones, en los que se repensó a sus 24 años y le empezó a bajar una información.

“Me la pase toda la vida interpretando gente y no sé quién soy yo”, señaló la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, criada en una familia de artistas. “”A veces mis amigos me decían algo de mi personalidad y me generaban dudas. ¿Realmente soy así? Empecé terapia por primera vez, que fue clave y ahí me di cuenta que mi sueño de toda la vida, desde que tengo un año, es cantar”, añadió.

En esa revelación se dio cuenta que tenía que dedicarle toda su energía personal y profesional a su deseo de ser cantante. “Nadie lo va a hacer por vos, todo depende de la fuerza y el foco que le pongas”, señaló, y admitió que no fue sencillo dar ese paso. “Es difícil salir de una zona de confort en la que estás feliz, te podés dar tus lujitos, y fluyó muchísimo”.

En este punto, Yeyo de Gregorio ratificó estas palabras a partir de los recuerdos de compartir elenco en Esperanza mía. “Ángela la rompía actuando y siempre cantaba en los camarines, antes de empezar la escena, en algunas escenas de sus personajes. Y tiene una voz hermosa”, dijo el conductor, y le preguntó cuándo empezó a escuchar a esas personas que elogiaban su voz.

“Cuando hice Tu cara me suena me di cuenta que me quería dedicar a eso. Tenía 17 y era un planazo ese programa, cantaba, me disfrazaban de los cantantes que me gustaban. Fue Disney”, ejemplificó. Y a pesar de esta devoción que de chiquita tiene por la música, mostró toda su gratitud por el oficio que la cobijó en momentos difíciles. “Mi profesión me salvó la vida, tuve una infancia un poco terremoto, intensa, y cuando trabajaba era mi momento de plenitud y felicidad. Era mi espacio seguro”, admitió.

Hacia el final del envío, le mostraron las búsquedas más populares en Internet vinculadas a su nombre. La primera, es si tiene cirugías. “Me parece un buen momento para aclarar al respecto”, sentenció la actriz. Yo no me operé toda la cara, si lo hubiera hecho, bien por mí, pero no puedo creer la cantidad de cosas que me comenta la gente”, afirmó Ángela, que aseguró que llegó a preguntarle a sus mejores amigos si les parecía que estuviera operada.

“¡Estoy distinta porque crecí! Ni siquiera me hago el perfilado de cejas”, aseguró enfática. “No sé si lo dicen porque en lotos de Instagram una se retoca, se alisa la piel. Pero me ves personalmente y no tengo toda la cara operada”, agregó. Allí intervino Yeyo, que la conoce desde chiquita y arriesgó que le parecía que tenía algo más de boca. “Me hice un poco la boca, sí. Es literalmente lo único que me hice”, admitió, algo cansada de que le mencionen el tema.

Luego contestó estar enamorada y ante la búsqueda “Ángela Torres novios gays”, deslizó. “Debo haber tenido algún exnovio bi, y me encanta. Si sos bisexual, más me hoteas”, señaló terminante. Y con “Ángela Torres es bi” fue más allá. “Soy bi”, respondió sin dudar.

“¿Te enamoraste alguna vez de una mujer?”, le preguntó Juli Puente. “Me he mambeado, no sé si me llegué a enamorar. Esto fue a los 17, soy bi hace bastante. Hace bastante soy tortona”, enfatizó. Y luego dijo gustarle el chape bolichero y reconoció haber tenido una pareja abierta. “No estuve soltera casi nunca, pero tuve seis años de una pareja abierta. Estábamos muy enamorados y confiábamos en el otro. No nos íbamos a faltar el respeto”, señaló.

Mucho más que una elección de vida, el lado más artístico de Ángela Torres

Aunque asegura estar convencida de que el canto es su profesión en esta vida, la cantante agradeció su paso por la actuación, aunque es cierto quw su niñez fue bastante intensa. Para evadir esa realidad, estar frente a las cámaras le permitió crear una suerte de “espacio seguro” en el que realmente fue muy feliz y plena.

En este punto, el conductor Stefano de Gregorio le dio la razón y comentó que aunque ella tenía grandes dotes actorales, cuando cantaba en camerinos las personas a su alrededor siempre elogiaban su voz. Fue por medio de varias sesiones de terapia a las que asistió que descubrió su verdadera vocación, de allí que toda su energía y esfuerzo se encauzaran para lograr esa meta.

“Nadie lo va a hacer por vos, todo depende de la fuerza y el foco que le pongas”, enafatizó aunque también admitió que no fue una transición sencilla. “Es difícil salir de una zona de confort en la que estás feliz, te podés dar tus lujitos, y fluyó muchísimo”, concluyó.