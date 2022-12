Fuerte denuncia contra La Joaqui luego de uno de sus shows: la palabra de la cantante

El momento de la culminación del ciclo lectivo lleva a los jóvenes a preparar las fiestas más espectaculares, según la capacidad de sus bolsillos, así las cosas, a veces incluso alcanza para poder contratar a una de las artistas del momento, como ocurrió en esta oportunidad con La Joaqui, aunque nunca hubieran pensado, claro está, que todo terminaría de esa forma.

Según una denuncia en las redes sociales por parte del usuario Juan Moiso, lo que realizó la cantante se traduce en “una falta de respeto”, y comenzó a detallar que “nos cobró 2.3 palos y encima nos pidió un catering (1 docena de sándwiches de miga, 2 Jack Daniels y 2 champagnes) además de todos los efectos especiales que tuvimos que contratarle como luces, máquina de humo y la máquina que tira confetis”. Así ejemplificó sobre los pedidos de la intérprete a la hora de brindar un show por el que cobraría 2.3 millones de pesos.

El relato continúa diciendo que “cuando llega al boliche donde era nuestra fiesta de egresados, que era donde tenía que cantar, se quería ir porque no tenía de los 2 champagnes que nos pidió, solo le dimos uno. Se subió al auto de vuelta y casi se va y nos deja de garpe a todos los que estábamos en el boliche”, quienes la esperaban porque “teníamos altas ganas de que cante después de juntar tanta plata todo el año para poder contratarla”, a la vez que detalló que el acuerdo era por un show de 30 minutos.

En medio de las dudas respecto de si la actuación se haría o no, los organizadores decidieron comprar ahí mismo en el boliche la botella de champagne que faltaba según el pedido inicial. Así, transcurrió el espectáculo sin mayores contratiempos, aunque Moiso también explicó que “en el medio del show empezó a darle tragos a la gente haciéndose la generosa, claramente esos tragos que le dio a la gente (que tampoco fueron muchos) eran del champagne que le pagamos nosotros”.

Incluso, también se cuestionó la parte del contrato que refiere al pedido del artista sobre las fotos, ya que “el contrato decía que se sacaba una o como mucho dos fotos con los egresados, los cuales estuvimos en la tarima todo el tiempo y nunca miró ni para saludar con la mano y salió como entró sin saludar a nadie, ni tampoco se sacó una foto con ningún egresado”.

No pasó mucho tiempo hasta que La Joaqui recogiera el guante y diera su versión de los hechos, y a través de un extenso video aseguró que “la verdad es que estoy cansada de salir a desmentir cosas, Hice más de 10 egresados, me saqué siempre fotos con los egresados, siempre traté de ser lo más amable posible”, comenzó. “Este chico que está poniendo estas cosas quiero decirle que no me comí ningún sánguche de miga, ningún Jack Daniel’s, y si pido los champagnes para repartir desde el escenario porque ni siquiera escabio yo, es para repartir, para compartir”.

La joven explicó que “muchas veces también cuando empezamos a sacar fotos toca irnos porque se empiezan a generar tumultos y empujarse y generarse situaciones que son de riesgo”, a la vez que se sincera expresando que “me apena mucho porque yo fui con la mejor y con mucho amor y yo la había pasado muy bien”, además de que hay personas que “les gusta tirar la mala”.

Joaquinha, tal su verdadero nombre, oriunda de Mar del Plata, es la novena artista más escuchada en Spotify en la Argentina, y la segunda mujer, detrás de María Becerra. “Creo que el personaje que me armé tiene mucho que ver conmigo, pero con la parte mía que encierro y que no me animo a sacar afuera. Tal vez cuando me siento en mi personaje, digo: ‘A La Joaqui nadie le va a decir nada. A Joaquinha tal vez sí”.

“Partiendo de la base de que tengo dos hijas, hago RKT y consumo marihuana abiertamente, para la gente yo ya tengo todos los títulos de “mala mujer”, “mala madre”. La sociedad es así y no sé si tiene que ver también con ser mujer, pero sí siento que a veces tengo que ocultar un poco lo que realmente soy o quiero ser para no sentirme juzgada por eso”, expresó sobre su presente y su visión del afuera.

LOS TATUAJES DE LA JOAQUI

La Joaqui tiene varios tatuajes en su cuerpo. Uno de ellos es un conejo sobre su abdomen, además de una frase en el costado derecho. En su muñeca lleva grabados un micrófono, un pentagrama y signos musicales.

En su antebrazo se lee: “Que nada ni nadie me aleje de vos”. Y en otro brazo se ve un corazón y el Gauchito Gil.