Gran Hermano 2022: quiénes quedaron nominados esta semana

Fue una noche caliente la de Gran Hermano 2022 ya que los integrantes de la casa tuvieron que nominar a sus compañeros para ver cuál de ellos será eliminado en la gala del próximo domingo.

Antes de dar a conocer cómo votó cada uno de los participantes, Santiago del Moro habló de la expectativa que hay en la Argentina por la clasificación a la final del mundial contra Francia. Además, el conductor recordó que Thiago es el líder de la semana.

También les preguntó cómo les cayó la noticia de que van a recibir nuevos compañeros. En general las respuestas fueron negativas, aunque el conductor les dijo que debían aceptar las reglas .

Romina manifestó que su deseo es “que entre una chica trans”, mientras que Alfa pidió “que sea mayor de 35 años, así no soy el único”.

Después llegó la hora de nominar. La primera en entrar al confesionario fue Romina y votó por Alexis, “No tengo nada pero hay que nominar”, y otro para Maxi, “por afinidad, nada más”, explicó.

Por su parte Alfa eligió darle dos votos a Daniela y uno a Maxi. “No tengo ningún motivo. Nomino a los que lo merecen, pero no por nada especial”, justificó.

Daniela nominó en primer lugar a Alfa, “porque es el que menos afinidad tengo en la casa”, y después a Maxi, “porque quiero que quede en placa”, comentó.

Thiago, líder de la casa y con inmunidad a la hora de las nominaciones, votó con dos votos a Romina, “No tengo un por qué” y uno a Coti, “Tampoco tengo motivos”, fue su débil argumento.

Luego de que presentaran el tema de Primo Marcos, el salteño entró a votar. Le dio dos a Nacho, “por actitudes que tiene que no me gustan” y uno a Daniela, “porque tengo mucho cariño por todos, pero con ella tengo menos afinidad”, expresó.

Por su parte Maxi, quien le mandó un saludo a Juliana cuando entró al confesionario, se volcó por Julieta, “por estrategia” y luego por Romina, “por el mismo motivo. Especulo con la placa que podría quedar”, analizó.

Julieta mientras tanto se acordó de su novio antes de nominar. Después le dio dos votos a Alexis y uno a Maxi, “porque todavía no estuvieron en placa”, explicó.

Nacho dividió votos entre las afinidades de Thiago “Le dos dos votos a Daniela y uno a Alexis, para que el líder tenga que elegir a uno”, especuló.

Mientras cocinaba, Alexis fue llamado al confesionario. En primer lugar nominó a Romina, “por estrategia de juego”. Y en segundo lugar a Nacho. “Por el liderazgo de Thiago calculo que Maxi y yo vamos a ir a placa con Daniela. Quiero dividir eso con otros”, explicó.

Por último entró a votar Coti, que fue justamente la encargada de hacer la espontánea. Le dio tres votos a Julieta y dos a Daniela, “porque creo que Alexis y yo quedemos en placa y quiero que estemos con ellas que son flojas”., argumentó.

Gran Hermano 2022: El ingreso de nuevos jugadores

“Me la baja y me desmotiva que entren participantes nuevos”, se sinceró Julieta, cuando del Moro les preguntó cómo les caía el ingreso de nuevos participantes. Sobre todo por la ventaja que tienen al traer información desde afuera.

“Ustedes tienen la ventaja de tener la información del adentro de la casa. Desde los olores del baño a cómo se organizan ustedes a la hora de cocinar. Tampoco será el mismo premio si gana uno nuevo, al de si ganan ustedes”, explicó el conductor como para bajar la bronca de los participantes.

Gran Hermano 2022: el desgarrador llanto de Alfa que preocupó a sus compañeros

Desde el comienzo, Alfa es uno de los participantes más visibles de la casa. Desde las peleas, sus dichos y anécdotas logró captar la atención de todos. Malhumorado, polémico, querible, para muchos representa a esos padres que intentan deconstruirse y no siempre lo logran, dejando furcios y frases para condenar pero también, escenas tiernas que conmueven. Pero ahora el más grande de Gran Hermano no es noticia por ninguna discusión ni por querer imponer sus reglas en la cocina, sino por su ataque de llanto que conmovió hasta al más frío del reality.

Hace unos días, más precisamente el 8 de diciembre, los hermanitos recibieron una propuesta para respetar una costumbre de aquella fecha: el armado del arbolito para esperar la Navidad. Inmediatamente, los jugadores dejaron los enfrentamientos de lado y se unieron para ejecutar la tarea entre todos.

Sin embargo, las emociones no tardaron en llegar y muchos de los participantes no lograron esconder las lágrimas. Uno de ellos, fue nada más y nada menos que Marcos. El joven decidió tener su momento de privacidad, en donde desbordó su tristeza que más fuerza ha demostrado dentro de la casa. Nacho y Thiago también se conmovieron y ambos recordaron a sus madres, quienes ya no están físicamente.

Desde entonces Alfa, que fue uno de los que más consoló a los chicos, quedó sensible y hace unas horas explotó en una crisis de llanto que parecía no tener fin. Es que desde hace unos días, extraña mucho a su hija y a su hermano. Abrazado a una foto familiar, lloró un largo rato sobre su cama, sin esconderse del resto. “Te amo, María. Sos lo más lindo que tengo en el mundo amor”, dijo susurrando, acariciando el rostro de su hija en la imagen en la que ambos están abrazados. “Qué ganas de abrazarte, monito. Qué ganas de mimarte. De prepararte la comida, cuántas cosas hemos pasado”, agregó conmovido por completo.