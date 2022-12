Lali Espósito en la cancha: el partido de fútbol mixto en Qatar que revolucionó las redes

Los días sin fútbol se viven de diferente manera entre los argentinos que allí se encuentran, a la espera de que llegue el domingo. Desde visitas a lugares emblemáticos, hasta disfrutar de las instalaciones de los hoteles o los shoppings, o cumplir con las obligaciones laborales, cualquier momento de despejar la mentes es válido para matar la ansiedad antes del domingo.

Y parte de ello es lo que se vivió en una cancha de fútbol qatarí en el que se hicieron presentes periodistas, artistas e influencers para un partido de fútbol mixto que tuvo entre sus personalidades destacadas a Lali Espósito, quien sorprendió y dio cátedra en algunas de las jugadas que a través de las redes sociales se compartieron.

“Las pibas del mixto”, reza el posteo que publicó Nati Jota en sus redes sociales, donde se la puede ver en la cancha acompañada de Lali Espósito, Sofi Martínez, Morena Beltrán, Jo Valicenti y Martina Benza. La periodista e influencer aseguró que el programa Nadie Dice Cada, emitido por Luzu TV que le tocó estar en el equipo contrario a la cantante, hecho que le preocupó ya que “tiene un Vélez ahora, ¿te imaginás si la lastimás a Lali?”.

Marti Benza, encargada de marcar a Laili, aseguró que la respetaba tanto que directamente no la marcaba, y consultada sobre lo vivido en el encuentro confesó: “Hice reír a Lali”. Todos quedaron sorprendidos por su desempeño en el campo, pese a que había asegurado que hacía 7 años que no jugaba al fútbol. Según explicó, pese a ser un deporte que le gusta, no puede exponerse a las lesiones por su trabajo actual, con shows en todo el mundo.

Por estos días, la ex Casi ángeles engrosó su lista de seguidos con el crack brasileño Neymar Jr, con Antoine Griezmann, figura de la Francia campeona del mundo, y con Yassine Bounou, el arquero de Marruecos conocido como Bono, la gran revelación del certamen. Y grande fue la sorpresa cuando un perfil de Twitter destacó que el follow virtual con el arquero era recíproco.

“Lali comenzó a seguir a Bono, el arquero de la Selección de Marruecos y él se lo retribuyó”, escribió una cuenta brasileña de fans de la argentina, y se generó un revuelo entre las seguidoras de la artista ante una posible relación con el futbolista. Algunos, más cautos, apuntaron que el deportista está casado y tiene una hija; otros, más osados, aventuraron una crisis de pareja en la falta de fotos con su esposa, y los más futboleros tomaron nota de un detalle particular del marroquí: su fanatismo por River Plate, el club de los amores de Lali.

La cantante había arribado a ese país junto con su hermano para ser parte del ciclo Por el mundo Mundial conducido por Marley. “Vamos a ir con Lali a hacer las compras de la casa al supermercado. Está rodeado de joyerías. Después de lo que nos cocinó Cathy Fulop, estamos esperando tus platos”, comentó divertido al entrar el padre de Mirko. “Yo no cocino”, reconoció sincera la cantante y sumó: “Fruta llevemos, hay que comer sano”.

Esta respuesta provocó que uno de los productores cruzara a Marley que había señalado que él sabía cocinar: “Hace un mes que estamos acá y todavía no cocinaste nada”. “Bueno, estoy haciendo un exitoso programa de televisión”, se defendió el conductor. Finalmente, mirando las góndolas, Lali expresó: “Sabés que tanta variedad me termina poniendo nerviosa. Que haya tanta opción me pone mal”. En el final de la nota, se puede ver dos changos llenos de gaseosas, frutas y productos envasados para deleitar durante su estadía en el país árabe.

LOS MEJORES MEMES SOBRE EL FOLLOW DE LALI ESPÓSITO AL ARQUERO MARROQUÍ

Cuando en Twitter identificaron que Lali y Yassine ya se siguen en Instagram, estallaron los memes.