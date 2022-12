VIDEO | “No dejo de ser una persona que merece respeto”: La Joaqui respondió a las acusaciones

Luego de que La Joaqui fuese acusada de supuesta estafa hacia un grupo de egresados, la cantante no dudó en responder y a través de un video, que publicó en su cuenta de Instagram.

La artista comenzó diciendo que “si pido para comer es porque algunas veces vengo de gira sin comer y como ahí mismo en el boliche.

No me estás diciendo que te pedí unte pedí unos pancitos de miga. Y si así fuera,”.

También aseguró que “no sabe las intenciones” del usuario que divulgó la información “falsa”, pero lo invitó a tomarse unos mates junto a ella, conocerla un poco más y “dejar de hablar desde un lugar se suposición”.

Ni fui con mala onda, ni me tomé ningún Jack Daniel’s, ni me comí ningún pan de miga, si es verdad que tomo champagne en el escenario, pero es mentira que me iba a ir”.

Finalizó expresando que “me parece terrible tener que explicar, pero también me gusta que se hagan estos quiebres, porque la persona que realmente piensa que soy así la invito a no seguirme más. Prefiero quedarme con la gente que me quiere”.

El video completo:





