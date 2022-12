Antonela Roccuzzo para Lionel Messi: “¡Mi campeón! Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años”

Con su clásica camiseta violeta y sus jeans anchos, Antonela Roccuzzo estuvo firme en cada uno de los partidos del mundial en Qatar, como lo está siempre junto a Lionel Messi desde hace ya muchos años. Abrazando y conteniendo a los tres chicos, que pasan por todos los estados mientras alientan a su papá. Sufriendo con los penales, celebrando con los goles, abrazando a su familia, la gran compañera del capitán de la selección siempre está.

Apenas terminó el partido, Antonela y sus tres chicos corrieron a abrazar a Lionel. Así fue como se pudieron registrar postales que quedarán para la historia. Thiago, Mateo y Ciro se colgaron a upa de su papá, jugaron con el premio al mejor jugador del mundial y sonrieron para las selfies que sacó su mamá. También subieron a la tarima cuando se entregaron los premios y su papá levantó finalmente la copa.

La familia Messi completa disfrutó luego, en un clima distendido, la alegría del campeonato protagonizando otra foto que quedará para la posteridad. Todos juntos abrazados, posando, celebrando al campeón.

Pasados los primeros festejos adentro del estadio y ya más tranquila, la modelo le dedicó unas tiernas palabras en sus redes sociales. “CAMPEONES MUNDIALES 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷”, título el posteo en mayúsculas y continuó desarrollando algunas de las sensaciones que la invaden tras la alegría. “No sé ni cómo empezar.. qué orgullo más grande que sentimos por vos”, escribió junto a una imagen familiar mientras celebran el triunfo de la selección.

“Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio, sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto”, agregó emocionada y le sumó, otra vez en mayúsculas, un “VAMOOOOOOS ARGENTINAAAAA”, junto a emojis de banderas nacionales. Luego, en otro posteo, compartió una imagen de Messi besando la copa y escribió: “Mi campeón”, junto a un emoji de corazón.

Apenas el árbitro dio el pitazo final, la familia completa se abrazó y lloró. Mientras los hermanitos Messi terminaban de entender lo que estaba pasando: “Papá salió campeón del mundo”. Por fin. Atrás quedaron tantos años de intentos y frustraciones.

El campeonato mundial era el único hito que deseaba conseguir el rosarino, que a sus 35 años ya ganó siete balones de oro, fue campeón con sus equipos en todos los torneos y hasta levantó una Copa América. Se trata de la tercera estrella para la Selección y la primera en el torneo para el astro que logró así su gran sueño, como Diego Maradona en 1986.

Los jugadores no irían a la Casa Rosada a pesar de la invitación del Gobierno a salir al balcón”como en 1986″

La novela en torno a los festejos por la Copa del Mundo conseguida por la Selección en Qatar sigue sin definición. A pesar de que el Gobierno propuso organizar una recepción sobria, similar a la que el por entonces presidente Raúl Alfonsín ofreció a Diego Maradona y los campeones del mundo de 1986, los jugadores y el cuerpo técnico no respondieron y todo parece indicar que no irían a la Casa Rosada.

A pesar de que durante el fin de semana e incluso el domingo circuló que la administración de Alberto Fernández no quería involucrarse teniendo en cuenta los desbordes que ocurrieron en 2020 durante el velatorio de Maradona, este lunes a la mañana, mientras los jugadores habían iniciado el regreso a Buenos Aires desde Qatar, con una escala previa en Roma, desde el Gobierno dieron un paso al blanquear públicamente que el Presidente había ofrecido la Casa de Gobierno como lugar para que el equipo se reencuentre con la gente.

“El Presidente tuvo un gesto de esa característica pero no hemos hablado con nadie que nos devolviera esa información. Hay que saber exactamente qué piensan los jugadores y el cuerpo técnico”, indicó Aníbal Fernández este lunes bien temprano, antes de ingresar al Ministerio de Seguridad, cuando se le consultó si habían puesto la Casa Rosada a disposición del equipo. Fue la primera voz oficial que se pronunció del Gobierno, donde desde el domingo había reinado un fuerte hermetismo a la espera de señales del seleccionado. Algo que finalmente no ocurrió.

Si bien aclaró que el Gobierno estaba a disposición para “lo que los jugadores quieran hacer”, el ministro Fernández planteó que “una posibilidad” es que se los recibiera en la Casa Rosada.

“Nosotros ofrecimos la posibilidad de que, como sucedió en 1986, una idea del Presidente, que hicieran lo mismo: en aquel momento alguien los recibió en Casa Rosada, los felicitó, les dio un reconocimiento, pero después al balcón fue sólo el plantel”, indicó al ser consultado por CNN Radio sobre las opciones que barajaba el Gobierno.

La alusión a 1986 tenía que ver con que en esa ocasión Alfonsín optó por correrse del lugar protagónico para dejar en claro que no intentaba hacer un uso partidario del triunfo del equipo, algo bien distinto a lo que ocurrió en 1990, cuando la Selección subcampeona del mundo en Italia fue recibida por Carlos Menem. El riojano se involucró en los festejos junto a Maradona y compañía, una escena que el equipo de Lionel Scaloni no estaría dispuesto a convalidar.

La opción de que Fernández no saliera al balcón se planteó antes de que los jugadores arribaran a la escala en Roma, como muestra de que el Gobierno no iba a intentar sacar un rédito político. En cualquier caso, el paso por la Casa Rosada implica una foto asegurada del jefe de Estado con el equipo.

Con todo, a pesar de la propuesta de que el jefe de Estado cediera el protagonismo en el balcón, cerca del mediodía, desde la Selección dieron indicios de que la idea era festejar sólo con la gente.

“El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO 🏆 partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con los hinchas”, publicaron en la cuenta de Twitter de la Selección. Para el Gobierno, en cambio, no hubo respuesta oficial, pero que no se incluyera en el mensaje a la Casa Rosada fue todo un síntoma de que las negociaciones, que se desplegaron incluso desde antes de la final, no habían prosperado. Funcionarios de alto rango admitían por entonces, mientras se anoticiaban del tuit, no tener novedades desde la delegación.

Un dato a tener en cuenta: el vínculo de Alberto F. con la actual administración de la AFA no es el mejor. De hecho, en 2021, cuando todavía su poder no se había visto esmerilado tras la derrota en las Legislativas, el Presidente desafió a Claudio “Chiqui” Tapia e impulsó la candidatura de Marcelo Achile, titular de Defensores de Belgrano, un “albertista desde el primer minuto”. Aunque respetuoso de los jugadores, hasta los más críticos de Tapia reconocen la ascendencia que tiene el presidente de AFA en el plantel. De haber tenido una relación diferente con el Gobierno, acaso hubiera podido interceder.

Con todo, ya con los jugadores en vuelo desde Roma a Buenos Aires, cerca de Alberto F. aclaraban que todavía no estaba descartado. “Depende de ellos”, se atajaban.

La comitiva de la Selección emprendió el regreso desde Qatar en dos vuelos chárter. En uno viajaron los familiares de los jugadores, que se espera que lleguen antes a la Argentina. El plantel, según fuentes del Gobierno, arribaría a la madrugada del martes. “Entre las 2 y 3 de la mañana”, precisó una alta fuente oficial.