Consumos problemáticos: Firman convenio para fortalecer la prevención y asistencia

El objetivo de esta articulación radica en el fortalecimiento de las acciones conjuntas de ambas entidades que se despliegan para fortalecer los vínculos y apoyos institucionales.

En la firma estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos y Justicia, Érica Brunotto; el subsecretario de esa área, Ernesto Sansierra; el secretario de Coordinación de Políticas Públicas en Adicciones, Lucas Haurigot Posse, como representante de la Red de Instituciones Intermedias; la directora de Niñez, Lorena Juárez; la directora territorial, Valeria Guelardi; el coordinador de Logística, Alexis Kravtzov; y el coordinador de trabajo, Alfredo Olea.

Al finalizar el encuentro, Brunotto comentó: “el convenio es un paso más en el trabajo articulado que venimos haciendo, tanto a pedido del gobernador Osvaldo Jaldo como de la ministra de Gobierno, en lo referido al Dispositivo Especial del Poder Ejecutivo sobre Narcomenudeo por la aplicación de la ley. En ese sentido, venimos trabajando sobre las causas judiciales que surgen de la implementación de la Ley de Narcomenudeo y esto es un camino más para llevar adelante lo que son las reglas de conducta y el abordaje del consumo problemático de sustancias en las personas que van surgiendo en estas causas”.

El Dispositivo Especial del que la Red de Instituciones es parte, articula también con el ministerio de Salud y el de Desarrollo Social. Esto es así porque una vez que surgen las causas de narcomenudeo se dan dos escenarios: tenemos consumidores y también imputados. En muchos casos, con un criterio médico se determina si se precisa internación o un tratamiento ambulatorio, pero, además, de esa causa surgirá también la posibilidad de una condena. La misma -en muchos casos- tiene que ver con el cumplimiento de reglas de conducta, debido a los años que tienen las sentencias”, explicó la secretaria. Y destacó: “En ese contexto, nosotros nos encargamos, junto con la Red de Instituciones, dónde se van a cumplir esas reglas de conductas. Para eso, hacemos también un abordaje social de los consumidores y sus familias, y vamos siguiéndolos a todos los tratamientos a través del Programa de Reparación Integral de Daños que pertenece a la secretaria”.

Sobre la relevancia de esta labor conjunta, Brunotto manifestó: “a instancias del gobernador y, ampliamente, de los tres poderes del Estado, estamos trabajando mucho en el combate y lucha del narcomenudeo a nivel provincial. Desde el área de la secretaría de DDHH y Justicia, avanzamos en coordinar las acciones, en ver que todo el entorno social (familias de consumidores, su barrio, núcleo social) tenga la posibilidad de poder mejorar. Parte de lo que son las reglas de conductas, en muchos casos, tiene que ver con prestar servicios en instituciones y con el control de que esas medidas se cumplan, que es algo que revisamos e informamos a la Justicia en forma quincenal”

La secretaria de Derechos Humanos y Justicia comunicó que prontamente se desarrollarán reuniones de los equipos de trabajo, en el marco de este convenio, ya que los mismos siguen trabajando continuamente. “De acá a unos días vamos a tener ya la primera reunión de análisis estadístico de todo este trabajo para ver cómo venimos con la articulación; brindando un informe público, pero también para la comisión interpoderes que trabaja el seguimiento de la Ley de Narcomenudeo”, cerró.

Por su parte, Haurigot Posse dijo que el convenio rubricado permitirá “articular un montón de espacios a nivel terapéutico, comunitario y social. De modo que la cooperación será institucional, técnica y entre los equipos de trabajo para que, en todos los espacios, sean de narcomenudeo o de protección de testigos, sea posible abordar casos particulares desde las Instituciones Intermedias”.

En cuanto a agenda de trabajo de la Red, el profesional sostuvo: “priorizamos trabajar en la prevención y contención de los consumos problemáticos a nivel comunitario. Creemos que el consumo de drogas ha crecido en los últimos años y por eso el gobernador Osvaldo Jaldo tuvo la iniciativa de crear esta Red de Instituciones donde aglutinamos instituciones intermedias de distintas iglesias; instituciones comunitarias, profesionales, etc. para poder dar mejor respuesta al consumo de sustancias en territorio”.

La Red de Instituciones Intermedias de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos ha sido creada a comienzos de julio del 2022, contando actualmente con 50 organizaciones que están trabajando y articulando con nosotros en tres ejes centrales: “Primeramente, en la prevención: para trabajar con niños y adolescentes que no ingresaron al consumo, para trabajar en educación emocional, gestión de emociones; en segundo lugar, el tema asistencial: para abordar a los jóvenes que ya están en situación de consumo y no solo para que inicien un tratamiento en algún dispositivo, sino que puedan sentirse contenidos en estas organizaciones y sus espacios educativos, artísticos, deportivos; y, por último, la reinserción socio laboral: donde las instituciones que tienen chicos que no solo ya no consumen sino que están pudiendo sostener ciertos comportamientos saludables, puedan tener su entrenamiento laboral para ingresar al mercado en algún emprendimiento a nivel social”, finalizó el secretario de Coordinación”.