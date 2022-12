¡Argentina Campeón!, los famosos que cumplieron promesas en vivo por el triunfo de la Selección

Este domingo los argentinos celebraron con mucha alegría el triunfo histórico del equipo de Lionel Messi. Los famosos argentinos tambien disfrutaron ver cómo venció a Francia en los penales, luego del 3-3 en el tiempo regular y se coronó campeón del mundo por tercera vez. Antes de la consagración, cientos de personas realizaron promesas especiales en el caso de que la escuadra de Lionel Scaloni ganara.

Los famosos cumplieron sus promesas: cortes de pelo, tatuajes y afeitadas en vivo

En Socios del espectáculo (El Trece), el conductor Rodrigo Lussich había anunciado el viernes pasado que se raparía la cabeza si la Albiceleste regresaba con la copa. Este lunes, el periodista cumplió su promesa en vivo frente a sus compañeros de equipo. “Para usar este corte tenés que estar bronceado”, aseguró mientras un peluquero le pasaba la máquina por la cabeza.

Por su parte, Guillermo Andino también había afirmado que se sacaría la barba en el caso de que Argentina ganara el Mundial. En América Noticias , el periodista, que es fanático de la selección y de Racing, cumplió con su palabra de afeitarse la barba, pero se dejó el bigote. Además aprovechó para hacer una nueva promesa futbolera: “Me voy a dejar el bigote hasta la Copa América, porque hasta el mundial del 2026 falta mucho y voy a terminar en el récord Guinness”.

Su compañera, María Belén Ludueña había manifestado que iba a cortarse el pelo por el triunfo del equipo de fútbol. Sin embargo, la conductora no pudo hacerlo por falta de tiempo en el noticiero de América. Aunque afirmó que este martes cumplirá con su promesa en vivo.

Mientras que Diego Leuco, el conductor de los ciclos Antes que nadie y Telenoche, se hizo un tatuaje de tres estrellas en una de sus piernas y se tiñó el pelo con la bandera de la Argentina. En su cuenta de Instagram, compartió videos e imágenes de este momento: “Somos campeones. ¡¡Y en @antesquenadie__ cumplimos todas las promesas en vivo!! Tatuaje y tintura en vivoooooooo”.

Sergio Lapegüe cumplió con su promesa mundialista y se rapó en vivo en Tempraneros (TN) luego de que la Argentina gane la final del Mundial Qatar 2022 en un increíble partido ante Francia en el Estadio Lusail.

Su compañero, Marcelo Bonelli, fue el encargado de pasarle la máquina por su cabellera y decirle adiós a su pelo. “Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley después del servicio militar

”, ironizó el conductor de TV.

“Habíamos prometido que si salíamos campeones, me iba a pelar en vivo. Pero, ¿y el jopo? ¿Qué hago si no me crece?”, dijo Lapegüe en sus historias de Instagram, ayer por la noche, donde también dejó una encuesta para que sus seguidores voten si lo hacía o no. Finalmente, el amor por la albiceleste pudo más y el reconocido periodista dejó que le corten su pelo en el programa que conduce todas las mañanas.

Su compañera Roxy Vázquez ironizó entre risas: “¡Vamos a sortear el pelo!”. Luego, cuando Sergio Lapegüe quedó completamente rapado, los integrantes de Tempraneros lo aplaudieron y felicitaron por la valentía de cumplir con la promesa que hizo antes de la final del Mundial.

“Si te ponés un par de cadenas más de oro, te parecés a Daddy Yankee”, le dijeron también al conductor en el piso del noticiero haciendo referencia a la similitud de su look con el del cantante puertorriqueño.

El periodista bromeó también con el columnista de política Adrián Ventura, que se encontraba detrás de cámara. “Dijo Adrián que durante una semana no habla del dólar”, lanzó el conductor cuando ya faltaban pocos segundos para ver el resultado final de su promesa que terminó cumpliéndose a rajatabla a primera hora del lunes, después de haber conseguido la tercera Copa del Mundo. “Es Valderrama desnutrido”, se animaron a decir cuando todo había terminado provocando las risas entre todos los presentes.