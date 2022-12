La emoción de Lali al cantar el Himno Nacional: “Lo hice con el corazón”

Lali Espósito llegó a la Copa del Mundo para ver a la Selección argentina como cualquier hincha. Sin embargo, 20 horas antes de la gran final contra Francia, la cantante recibió un llamado que lo cambió todo: le ofrecieron ser la encargada de cantar las estrofas del Himno Nacional.

Mientras los demás preparaban su camiseta y cábalas, la artista tuvo que salir corriendo a buscar un vestido acorde a la ocasión. Por si fuera poco, el destino hizo que se cruzara con una modista argentina que le dio los últimos detalles a la prenda, para que quedara perfecto

Sin caer del todo, Lali la rompió interpretando el Himno Nacional, donde se la vio muy orgullosa por su país. “Pido disculpas si hubo algun pifie porque yo no escuché nada. No alcanza el volumen que me quieran poner para ganarle a semejante estadio cantando”, contó la cantante en Por el mundo mundial, con Marley.

Y añadió: “Pero ¿sabés qué me pasó? En el momento me relajé y dije ‘voy a cantarlo con el corazón’. Estaba muy emocionada. En cuanto terminé de cantar, lo vi a los muchachos ahí parados con esa garra. No puedo creer estar acá“.

Asimismo, en redes sociales, la autora de Disciplina también manifestó sus emociones. “Lo que sentí hoy cantando nuestro Himno en semejante evento es imposible de verbalizar. Haber cantando en la final del mundo donde ganamos después de 36 años es lo más grande de la vida. Este equipo se lo merecía. Gracias muchachos. Que orgullo ser argentina”, exclamó.





