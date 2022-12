Osvaldo Jaldo: “El pueblo argentino se lo merecía”

“Con mucho sufrimiento. Ningún partido fue fácil. Después una inmensa felicidad. Nuestro equipo se lo merecía. El DT armó un equipo para llega a esta instancia para llevar a la Argentina a un nuevo campeonato del mundo. El pueblo argentino se lo merecía. El fútbol no tiene grieta. Todo era alegría, en cada plaza de las ciudades. Todo el pueblo argentino salió a festejar”

, dijo esta mañana a la prensa Jaldo.

“Yo he festejado en Trancas. Por cábala he visto todos los partidos ahí. El pueblo de Trancas se volcó masivamente a la plaza a las calles”, agregó. Y le preguntaron por la foto en donde se lo observa con una mujer en una motocicleta en el marco de los festejos: “salía de mi casa y en la primera moto que pasaba me he subido”.

Lionel Scaloni se emocionó al recordar a Diego Maradona (lv12.com.ar)