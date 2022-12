Tucumán se prepara para vivir un verano de alta intensidad turística

Del encuentro participaron los ministros Miguel Acevedo y Eugenio Agüero Gamboa; el presidente del organismo turístico, Sebastián Giobellina; en representación de Salud, el secretario ejecutivo del Siprosa, Miguel Ángel Ferré Contreras; el interventor del IPLA, Samuel Semrik; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; y los delegados Paul Caillou (Amaicha del Valle), Lucas Vildoza (San Javier), Carlos Bonanno (El Cadillal), Walter Mamaní (San Pedro de Colalao), Jorge Cruz (El Mollar), y Gerardo Alvi (Raco). También estuvo presente el subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Hugo Ledesma, ya que la entidad comprometió fondos para impulsar eventos en el interior provincial.

“El turismo es una actividad que creció mucho en Tucumán y corresponde que aunemos esfuerzos tanto el Poder Ejecutivo, con sus organismos centralizados, como los municipios y comunas, para recibir a todos aquellos que nos visiten de la mejor manera posible”, manifestó Acevedo y aseguró que el objetivo está en que la provincia “brille durante todo el verano” ya que eso se traduce en puestos de trabajo para los tucumanos. “Pronto tendremos reuniones particulares con cada uno de los ministerios para analizar la situación de cada municipio y comuna; seguiremos avanzando con este trabajo articulado”, adelantó.

Desde Seguridad, Agüero Gamboa afirmó que este año se espera un incremento de visitantes respecto del año pasado, ya que los efectos del Covid-19 se aplacaron significamente “y eso demanda que la distribución de recursos sea un aspecto fundamental para garantizar que todos pasen unas vacaciones tranquilas”. “Desplegaremos controles en las rutas junto al IPLA, donde estará presente la Unidad Antidrogas; eso será así en los valles como así también en cada villa turística”

, precisó.

El titular del Ente, por su parte, explicó que “los pronósticos y mediciones que nos acerca el Observatorio Turístico, así como el balance de los fines de semana largos, nos dan la proyección de una muy buena temporada de verano con mayor afluencia de personas a los distintos centros turísticos, y tenemos que prepararnos para que la gente tenga una excelente experiencia”. Al mismo tiempo, aseguró que “en toda la provincia tendremos distintos tipos de actividades y eventos deportivos, culturales y sociales, tanto públicas como privadas; todas están condensadas en un solo calendario que pronto compartiremos en nuestra web www.tucumanturismo.gob.ar“.

“El turismo demostró la importancia que tiene al venir desde un freno total hasta tener números que superan a los registros prepandemia”, recordó y concluyó en que “eso habla de la recuperación que ha tenido el turismo y del crecimiento que disfruta en la actualidad, por eso celebro la nueva ley que nos reconoce como una industria, porque eso es justamente lo que somos”, enfatizó.

Los cuidados continuarán

“Si bien estamos experimentando un aumento en los casos de Covid-19, las experiencias anteriores nos indican que esta temporada será exitosa y que no corremos ningún riesgo desde el punto de vista sanitario”, analizó Ferré Contreras, quien informó que el despliegue propuesto por Salud hace foco en aumentar el personal de enfermería e instalar ambulancias en los destinos turísticos, “en algunos casos medicalizadas y en otros no, dependiendo de la demanda de cada lugar”. El secretario del Siprosa agregó que, en materia de testeos, vacunación y prevención, el trabajo continuará como hasta ahora y “pronto publicaremos el cronograma para que todos sepan dónde pueden concurrir para completar su esquema”. “Puedo afirmar que no habrá restricciones y que la provincia está lista para recibir al turista y al tucumano que desee recorrer nuestros paisajes y atractivos”, aseveró.