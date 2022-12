La esposa de Ángel Di María reveló el problema de salud que su hija de 4 años sufrió en Qatar

Miles de argentinos viajaron a Qatar para apoyar a la Selección Nacional durante el mundial. También fueron muchos familiares y amigos de los jugadores que lograron consagrarse como campeones mundiales luego de ganarle a Francia este domingo.

Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, estuvo en Qatar con sus dos hijas, Mía y Pía. Más allá de vivir con alegría cada etapa del equipo albiceleste, pasó un duro momento por un problema de salud que tuvo una de sus pequeñas durante este viaje.

En su cuenta oficial de Instagram, Cardoso compartió con sus seguidores una imagen de Pía sentada en la camilla de un hospital mientras era revisada por un doctor. “La nena que conoce todos los hospitales del mundo. Me destruye el alma”, escribió junto a un emoji de llanto para expresar su angustia.

Al finalizar el mundial, Jorgelina y sus hijas regresaron a la Argentina y ahora están en Rosario, donde se reencontrarán con Ángel. Desde allí, ella dio una entrevista telefónica con el ciclo A la Barbarossa (Telefe), conducido por Georgina Barbarossa. Durante la charla, dio detalles de la salud de su hija de 4 años.

“Le agarró fiebre, no le bajaba de 40… Después la tuve como dos, tres días con 38 y la tuve que llevar al hospital media desvanecida porque la fiebre la tiró… ella tiene muchos problemas, cada 20 días tiene algo, me agarró justo ahí y me desesperé”, admitió a corazón abierto.

Antes del partido final con los franceses, debió llevar a la pequeña al hospital para que la vean profesionales de la salud. “La diferencia de esta vez con las otras veces es que ahora no le bajaba la fiebre y tuvimos mucho miedo por momentos”, manifestó. Por suerte, Pía se recuperó y fue solo un susto que vivió la familia.

El mensaje premonitorio de Ángel Di María a su esposa sobre la final del Mundial de Qatar 2022

Hay personas que afirman que desear mucho algo, tarde o temprano, te permite conseguirlo. Cuántas noches habrá pasado por la cabeza de Ángel Di María tener revancha de lo ocurrido en Brasil 2014, cuántas lágrimas habrá derramado tal como confesó en la serie del campeón de la Copa América 2021 donde admitió que cambiaría todos los títulos que había logrado hasta ese momento por uno con la camiseta de la Selección Argentina.

Y este martes, su mujer Jorgelina Cardoso reveló una conversación escrita que tuvo con el mediocampista rosarino el día previo de la final ante Francia, en el estadio Lusail. Fue premonitoria, porque ‘Fideo’ visualizó todo lo que terminó ocurriendo poco más de 24 horas más tarde en Doha.

“Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito“, empezó su mensaje Di María, quien todavía no sabía que iba a ser titular porque, según confesó, se enteró una hora y media antes de la final cuando el entrenador Lionel Scaloni realizó la habitual charla táctica.

Pero la apuesta no frenó ahí, sino que incluso la redobló: “Y voy a hacer el gol, porque está escrito como en el Maracaná y Wembley”. Di María, de 34 años, había convertido en tres finales que significaron títulos para la Selección Argentina: los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

“Me afloja el cuerpo ese mensaje. No sé qué decirte”, le respondió Cardoso, con quien son padres de dos nenas, Mía y Pía.

“No tenés que decir nada”, la contrarrestó ‘Fideo’, que siguió: “Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno”.

Y completó: “Sabés qué lindo amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra amor”.