En abril del año pasado conocimos el relato de Luz Chocobar, quien contó para el móvil de LOS PRIMEROS que en 2020 fue agredida por su ex pareja que intentó quitarle la vida mediante asfixia.

“Sufrí tentativa de homicidio, abuso sexual y extorsiones porque mi ex pareja me filmaba sin mi consentimiento. Me amenazaba constantemente”, afirmó en aquel momento.

Durante esta jornada y luego de más de dos años finalmente Luz escuchó la sentencia de su agresor. Lucio Arriazu fue condenado a 5 años y medio de prisión por violencia de género contra su ex pareja, Luz Chocobar. La condena se suma a otra sentencia ya dispuesta por violar la restricción de acercamiento.

La sentencia y la palabra de la víctima y su representante legal

“No estoy conforme (con la sentencia)” indicó Luz Chocobar.

También luego de la sentencia charló con LOS PRIMEROS la madre del condenado, quien sostuvo que su hijo es inocente.