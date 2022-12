Bombazo de Anto Pane: Icardi habría querido “comprar” a L-Gante

La joven oriunda de La Plata, Antonela Pane, volvió a ser noticia. En esta oportunidad, fue vista muy cerca de L-Gante por lo que fue invitada al piso de LAM a contar detalles sobre su encuentro hot con el artista urbano. Sin embargo, la rubia dejó a todos sin palabras.

Al parecer, el cantante le confirmó que está separado de Wanda Nara: “No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado”, afirmó la platense.

Por si fuera, contó una charla que habrían tenido el exesposo de la empresaria y el artista. “También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda“, comentó Pane. Sería la primera vez que este detalle sale a la luz.

El romance entre la empresaria y el músico surgió este año. Si bien al principio parecía ser un simple rumor, los dos comenzaron a mostrarse muy unidos. A pesar de que el futbolista intentó recomponer su relación con unas vacaciones románticas en Islas Maldivas, la mayor de las Nara decidió volver a Argentina junto a L-Gante.





