Escándalo en Gran Hermano 2022: gritos, furia y reproches en una pelea

La llegada de las Fiestas y el anuncio de que esta semana no habría eliminación de participantes, poco ayudó a la caldeada competencia que se vive en Gran Hermano 2022, con acusaciones y cuestionamientos que terminaron en una discusión a los gritos de la que quienes no estaban involucrados prefirieron no intervenir, debido a la intensidad que se manejaba.

“Nos juramos que no nos íbamos a votar, y eso habla como persona para mí”, expresó Romina en medio de la cena de los participantes, refiriéndose a los gritos desde el exterior que anunciaban que Coti era una traidora por haberlas votado a Daniela, la última expulsada, y a Julieta. Sin embargo, la correntina aclaró que “no las he votado, pero si algún día las tengo que votar, las voy a votar. Y sí, Romi, esto es un juego”.

En este instante, Alfa simuló que desde el exterior alguien le gritó traidora, pero Coti se plantó y aseguró que “traidora no soy, pero si alguna vez las tengo que votar lo voy a hacer. Esto es un juego, tenés que saber que esto es así”. El tono de voz subía y Julieta no logró mantenerse en silencio, haciendo el mismo cuestionamiento de Romina, lo que derivó en que la correntina terminara casi a los gritos asegurando que “traidora no soy”.

“Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar… En la pieza un montón de veces dijimos que entre las chicas nunca nos íbamos a votar, salió también de tu boca”, le recordó Romina.

Entonces, Coti le dijo que ella había votado a Mora y a la Tora, pero como Romina lo negó, la rubia estalló furiosa. “Bueno, dale, voy a firmar un contrato para no votarte nunca”, le prometió con ironía.

“El pacto fue entre nosotras (por ellas tres y Daniela)”, intervino Julieta, fuera de sí. “Bueno y si nunca las voté, pero el día de mañana si las tengo que votar lo voy a hacer porque esto es un juego y se los digo acá adelante de todos”, repitió la correntina.

Pero la pelea siguió. “¡Sos una mierda boluda! ¿Qué te pasa? Ya sabemos que venís a jugar y nos clavaste la espontánea”, le echó en la cara Juli. “Si no te clavé la espontánea, pero pensá eso si querés”, se excusó la cuestionada participante.

“A vos te gritan traidora todos los días”, le dijo Julieta sin vueltas. “Le gritaron a Nacho también y por eso no lo crucificaron”, intentó defenderse una vez más la joven concursante. “Ya sabemos cómo sos, no hace falta que aclares que venís a jugar”, le contestó la modelo.

“Por mi familia que traidora no soy”, aseguró Coti. “Cambiá tu juego porque quedaste muy mal”, le hizo saber Romina. Y la discusión continuó a los gritos pelados hasta que Constanza exclamó: “Bueno, Juli, si querés hacer amigas andá a hacer un casting de lo que hacías antes, de teatro”.

“Dejala, se sacó la careta sola”, le dijo Romi a Juli. “Sigan pensando así. La gente lo decide y lo ve todo”, expresó la novia de Conejo, visiblemente enojada.

Pero cuando la pelea parecía haber terminado, la correntina intentó ensuciar a Romina diciendo que desde afuera de la casa también habían gritado que ella era una “traidora”.

“Esto se desvirtúa, el que se fue, se fue”, fue la primera reacción de Walter ante el resto de los jugadores. “Somos 15 personas y ahora vamos a pasar a ser 18″, continuó indignado. Por su parte, Julieta expresó que “si vuelve Martina yo me voy en serio. Además, ¿cómo tres? meteme uno en el repechaje”, sentenció. mientras Marcos se mantenía en absoluto silencio acomodado en el sillón frente al televisor. En ese instante, Alfa seguía cuestionando la decisión del ciclo, ya que ejemplificó que “si la gente se fue, es porque la echaron, listo”.

Por su parte, la estrategia de Coti es votar a alguien supuestamente odiado por el público para que vuelva a irse pronto, mientras explicó que “además Cami se la pasa diciéndome que la gente lo ve todo, y no sé qué quiere decirme con eso. Y no sabés lo que daría porque entre Juan y se pelee con Alfa. No quiero que entre Martina, ni la Tora ni Mora”, afirmó.