Fabián Soria re reunió con Vicente Nicastro y Benjamín Nieva

En sintonía al pedido del gobernador, Osvaldo Jaldo, y con la coordinación del ministro Soria de continuar con una política de estado que sea prolongada sin importar el cambio de nombre, Nieva se puso a disposición del Ministerio, la Secretaría y de Nicastro para acompañar las primeras semanas de gestión, interiorizando sobre los funcionamientos y proyectos de la repartición. Nicastro contará con el acompañamiento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, área de la que depende la Secretaría de Transporte.

“Agradezco el gesto del anterior secretario, Benjamín Nieva, de acompañar a Vicente Nicastro para que pueda conocer todos los pormenores de la gestión, problemáticas y proyectos a trabajar. Diciembre es un mes difícil, pero con el acompañamiento del Dr. Nieva, el equipo de la Secretaría, el Ministerio y todo el Gobierno de la Provincia va a poder tener un inicio de gestión exitoso cómo seguro lo será toda la gestión de Vicente. Esta es la política de estado que queremos, mantener las cosas que se hicieron bien y no empezar de cero cuando cambian las personas”, expresó el ministro Fabián Soria.

Por su parte, Nicastro resaltó: “fue una agradable reunión con la bienvenida del Ministro, para conocer sus lineamientos y para conocer al ex secretario, que muy gentilmente ofreció su ayuda para ponernos al tanto de todo lo que hay que hacer y saber de la Secretaría”.

“La idea es tener una política de Estado, quiere decir que el nuevo secretario no se encuentre con una oficina vacía y proyectos inconclusos. Queremos aportar nuestro granito de arena, brindar todas las herramientas necesarias, conocer cómo se trabaja puertas adentro de la Secretaría y todas las tareas a llevar adelante. Me pongo a su entera disposición para trabajar en lo que él crea necesario”, manifestó el ex secretario Benjamín Nieva.

“Veo que hay un gran equipo de trabajo, abocado a la gestión y me honra ser parte de ellos y este desafío”, concluyó Nicastro en su primera jornada como nuevo responsable de la Secretaría de Transporte de Tucumán.

Mejorar el servicio público de transporte, terminar con las asimetrías en el subsidio nacional al transporte público entre el interior y el AMBA y reducir la siniestralidad vial fueron algunos de los puntos que resaltó Nieva como principales objetivos y proyectos para la Secretaría de Transporte.