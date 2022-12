Gran Hermano: el dolor de Daniela al ver lo que decía Thiago de ella

Este lunes Daniela Celis se convirtió en la novena eliminada de Gran Hermano por el 73,29% de los votos de la gente. Como siempre sucede, tras salir del reality, debe enfrentarse a Santiago del Moro y el panel para hablar sobre su paso en el programa.

En esta oportunidad, había material muy fuerte para mostrarle a la exconcursante. No solo la traición de Coti, quien le metió dos votos con la espontánea y le costó su eliminación, sino también las terribles frases que dijo Thiago sobre ella.

Los clips de video sorprenden a Daniela, quien no aguanta las lágrimas. “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera”, comentó la morocha, muy aflijida.

Las palabras del joven de González Catán sorprendieron a la exparticipante: “Me decía que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo

; no me decía que era pesada. Si él hubiera sido sincero desde un primero momento, yo no lo hubiese presionado tanto. De hecho, yo no sentía que él estaba presionado”, añadió.

Antes de comenzar formalmente su relación, hubo varias idas y vueltas entre ambos debido a que ella no se sentía confiada del todo. Una vez que dieron rienda suelta a su amor, tanto dentro como fuera de la casa la acusaron de querer utilizarlo a su favor.

VIDEO | Thiago destrozó a Daniela y pidió que entren nuevas participantes

“El primer mes y medio, Thiago estuvo atrás mío todo el tiempo. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos y quería que este con él. Y yo le decía ‘no, no, no’ por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo y no quería cag… por una calentura”, sentenció la morocha.

Ya no queda nada para que los concursantes eliminados de esta edición tengan la posibilidad de volver a jugar en el repechaje que tendrá lugar esta semana y la que viene. En redes sociales pidieron que Daniela reingrese a la casa para vengarse de Thiago.





vidArray