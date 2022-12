Con un look de corset y transparencias, la China Suárez se subió al escenario junto al Polaco

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como el Polaco, brindó un show musical en La Trastienda, el local ubicado en el barrio de San Telmo. Con entradas totalmente agotadas, el popular cantante de cumbia tuvo como invitada especial a la China Suárez y juntos interpretaron el tema “Ya no quiero verte”. Anteriormente, se habían presentado en un shopping del centro porteño, en la presentación del árbol gigante de navidad.

De esta manera, los artistas compartieron el escenario e hicieron vibrar a las personas que disfrutaron de buena música. En esta oportunidad, ella lució un mono transparente, con un corset y bucaneras negras, mientras que él optó por una remera estampada, jeans blancos y zapatillas. Entre el público, se encontraba Rusherking, el joven que fue a apoyar a su novia en este momento tan especial. Luego de terminar el recital, se retiraron juntos del local.

En este 2022, Suárez incursionó en la música con el lanzamiento de “Lo que dicen de mí”. Primero interpretó el tema junto el artista cordobés Santiago Celli, presentado así su carrera como solista -y haciendo mención al conflicto que tuvo el año pasado con Wanda Nara y Mauro Icardi-. Luego participó en un videoclip junto a su novio, representando el tema “Perfecta” que el trapero le dedicó y que grabó en colaboración con el líder de Dread Mar I, Mariano Castro.

Luego, la China protagonizó el video “Ya no quiero verte” de la mano de El Polaco. La canción fue grabada en julio pasado, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del músico de cumbia en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera.

En el videoclip se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

La química entre ambos se puede ver a lo largo de todo el video, en que interpretan a una pareja que juega, baila y se pelea. Sobre el final, la China le dedica un gesto muy particular, que puede interpretarse como una indirecta para otras personas. Las repercusiones en las redes fueron muy positivas, sobre todo para la actriz y su participación, quien se animó a meterse de lleno en el camino del canto, y ya arriesgan que se puede transformar en uno de los hit del verano.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que la China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, contó Ezequiel. Además, agregó: “La China es súper humilde, talentosa y al toque conectamos”.

Por otra parte, durante el mundial, Suárez estuvo en Qatar para los primeros partidos, acompañada por su pareja. En sus respectivas redes sociales, compartieron divertidos videos e imágenes del apoyo a la selección nacional que logró consagrarse campeona mundial luego de vencer a Francia por penales.

CHINA SUÁREZ FELICITÓ A SU MEJOR AMIGA POR SU EMBARAZO

La actriz, que es mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, está muy feliz por la pronta llegada de otro bebé a su vida.

“Ahora sí me dejan contarlo… Argentina campeón del mundo, mi mejor amiga embarazada… ¿Qué más te puedo pedir 2022? Agus, te amo”, le dijo la actriz a la joven, junto a un montón de cariñosos emojis.