Bronca, reproches y enojo: Coti y el Conejo se dijeron de todo

La casa está muy tensa y hasta las alianzas más fuertes están al borde de la ruptura, en el medio del repechaje y las épocas festivas. Así sucedió con el Conejo y Coti, una de las parejas más solidas del reality, quienes terminaron a los insultos debido a una pelea.

“Si me tengo que quedar sola me quedo sola”, lanzó la joven correntina, sin piedad. Él, por su parte, le respondió: “No cuentes más conmigo y te digo una cosa, con esas cosas personales no se juega, pel.. de m…”, mientras tomaban caminos diferentes.

Asimismo, la separación no quedó ahí. Alexis le pidió a Coti que le devolviera su collar y ella, sin problemas, se lo dio. Hasta el momento no se sabe cuál sería el motivo de la discusión ya que cortaron la transmisión. Algunos especulan que se debe a los distintos enfrentamientos que tuvo la rubia estos últimos días.

Mientras que otros fanáticos de Gran Hermano aseguran que se trata de otra estrategia de la pareja debido a que saben jugar muy bien. “No les creo nada” y “seguro es parte del juego” fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.





