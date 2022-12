Canasta navideña económica: “Es un beneficio social”

Para conocer más sobre los productos, LV12 habló con Ignacio Ferrer, secretario de la Cámara de Supermercadistas y Autoservicios de Tucumán: “Es un beneficio social y venimos trabajando por este momento, tranquilos porque están expectantes los consumidores”, dijo sobre la canasta navideña que beneficia al sector privado.

Ignacio Ferrer

La canasta navideña cuenta con cinco productos: pan dulce, budín, garrapiñadas, turrón y una botella de sidra. El precio de estos productos, que es de $899, fue fijado con anterioridad por el sector privado, con un stock a medida para “trabajar y responderle al público”.

El sector privado se puso el equipo al hombro porque la verdad que es un costo muy bajo, es el precio más bajo del país y nosotros, estamos para la compra y venta. Nosotros somos un prestador fundamental de excelencia, estamos día a día atendiendo a toda la gente para que pueda tener su alimento de consumo, siempre estamos para atender a la gente, por eso, se hizo este trabajo, en forma mancomunada con la Dirección de Comercio, teniendo un precio que sea alcanzable para el consumidor en una época económica tan complicada que tenemos.

Este año también se logró un consenso con productos de panadería como pan de miga a $400, doce unidades de pan chip $200, dos unidades de prepizza $200, doce unidades de pan Mignon $150 y pan dulce a $300.

Con respecto a los destinatarios de estos beneficios, Ferrer expresó “esto está totalmente dirigido al consumidor final, a las familias”.

“Están en stock y a su vez, los comercios están identificados con el logo y con los carteles para que sepan donde adquirirlos”, informó.

Precios Justos en Tucumán

Ferrer señaló que la adhesión al programa Precios Justos, en nuestra provincia, tuvo “incovenientes”, ya que, “al estar en el norte, no tenemos fabricantes, y sobre todo a los pequeños comerciantes, a veces se les dificulta estar adherido a ese proyecto que es muy importante pero a veces conflictivo”.

En muchas provincias no llegan, entonces no se adhieren. Algunos negocios quedan fuera de competencia porque tienen precios completamente distintos.