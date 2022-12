La salida nocturna de Mauro Icardi con amigos: la foto muy cerca de una famosa que llamó la atención

Después de que Wanda Nara anunciara públicamente que se había separado de Mauro Icardi, el jugador dejó de publicar fotos con ella en modo reconciliación en sus redes sociales. Además, la empresaria estuvo junto a L-Gante y hasta se los fotografió dándose un beso adentro de un auto.

Así fue como Icardi pasó por todos los estados emocionales: borró su cuenta de Instagram, la volvió a abrir, archivó las fotos con la madre de sus hijas Francesca e Isabella, las volvió a publicar, hasta que finalmente se ocupó de salir y divertirse con amigos.

Por estos días, circuló el rumor de que el delantero podría volver a jugar a Argentina, más precisamente al club Newell’s, de la ciudad de Rosario. Se supo que los dirigentes de la entidad rosarina iniciaron sus gestiones para la contratación a préstamo de Icardi, quien actualmente se desempeña en el Galatasaray de Turquía, pero su vínculo podría romperse debido a sus conflictos personales con su esposa, que es a la ves su representante.

Hace unos días, durante una de las últimas noches que estuvo en Argentina, antes de regresar a Estambul para sumarse al entrenamiento del Galatasaray, el exmarido de Wanda se mostró en la noche porteña. Lo que llamó la atención es que publicó las imágenes en sus redes sociales recién en la tarde del miércoles, varios días después de haber regresado a Turquía.

En ese momento, se lo pudo ver al futbolista junto a un grupo de amigos en el boliche Tequila. Con anteojos oscuros adentro del recinto, Mauro describió: “Noche de amigos”, y aclaró la ubicación: “Buenos Aires, Argentina” para que no queden dudas de que estuvo divirtiéndose en la noche porteña. De paso, musicalizó el posteo con la canción de Tan Biónica: “Noche mágica”.

Entre el selecto grupo cercano al jugador estaba Floppy Tesouro, con quien se mostró en las fotos que subió a su perfil de Instagram y desde ese día comenzó a seguirla en las redes sociales. También Mauro le puso un “me gusta” en una foto de la modelo en bikini. Al mismo tiempo, el delantero volvió a seguir a Wanda en las redes sociales y ella le devolvió el gesto e hizo lo mismo.

Hace unos meses atrás, Floppy sufrió un accidente que la hizo permanecer en silla de ruedas durante un largo tiempo. Es que, durante las grabaciones del reality The Challenge la ex Gran Hermano tuvo una fuerte caída y se quebró los dos tobillos.

En aquel momento, en diálogo con Teleshow, la modelo contó cómo se sentía. “Estoy en reposo y recuperación, poniéndole mucha garra para estar mejor lo antes posible, no es fácil pero siempre positiva”. Y agregó: “Siempre arriba y positiva, es mi manera de ser, pero lógico que tengo momentos, da mucha impotencia…pero siempre pienso que todo pasa, y con garra y haciendo todo al pie de la letra voy a mejorar rápidamente”.

Por último, expresó: “El doctor me dice que, siguiendo el tratamiento y el reposo, en un mes debería de estar bien”.

El reality en el que participó bajo la plataforma Paramount contó con producción de Boxfish (Masterchef, El Hotel de los Famosos, 100 argentinos dicen). Se trató de un ciclo de supervivencia en el que los participantes se dividieron en equipos para luego realizar juegos y eliminar a compañeros. Ya se grabó durante 18 días en el mes de septiembre, durante los que los concursantes estuvieron aislados y tuvieron que vencer diferentes pruebas físicas.

Antes de ingresar al programa, en La Once Diez, la modelo se mostraba feliz con su incursión en el reality: “Tiene que ver mucho con lo que hago que es el fitness que hago hace años, que no solo me gusta cuidarme por el cuerpo sino por la salud”. En esa misma charla, se había referido también a los rumores de romance con Mante, el hermano de Meme Bouquet, la pareja de María del Cerro: “Forma parte de un grupo de amigos y nos llevamos recontra increíble, el día que esté en pareja lo voy a contar porque no tengo ningún problema.

Estamos los dos solos en estos momentos, nuestro grupo de amigos es muy grande y somos los dos que estamos solteros”.

PICANTE INFORMACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE WANDA NARA Y L-GANTE

Si bien su historia de amor tuvo varios idas y vueltas, todo parece demostrar que finalmente Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente separados y la empresaria (que tienen a Isabella y Francesca) ya le habría dado rienda suelta a su relación con L-Gante.

Sin embargo, en A la tarde dieron que hablar al dar a conocer una picante información sobre el vínculo de la hermana de Zaira Nara y el músico: “Esto nace como un contrato”, comenzó diciendo Luis Bremer.

“Es un contrato de 5 cifras en dólares para que Wanda sea su difusora en redes y para que protagonice el video de L-Gante”, agregó, picante.

Por último, tras escucharlo, Cora Debarbieri cerró con un profundo análisis entre la parejita del momento: “Es una relación por conveniencia”.