Sergio Mansilla habló sobre el fallo de la Corte Suprema

Sergio Mansilla dijo: “nosotros miramos con preocupación esta medida de la Corte. Los vicegobernadores también estamos haciendo un comunicado porque no vemos con agrado que la Justicia se inmiscuya en la parte política. En algún momento se dio por decreto presidencial una resolución donde se aplicaban porcentajes más de lo que tenía a la CABA. Y hoy por decreto el Presidente tomó la misma determinación. No hay nada que legalmente no haya hecho bien el Presidente”.

image.png El presidente Alberto Fernández se reunió con los gobernadores por el fallo de la Corte Suprema por la Coparticipación.

Asimismo, declaró: “Obviamente vemos con preocupación cuando la Justicia invade el plano político.

Lo mismo pasa cuando la política invade la justicia. El Gobernador está con el resto de mandatarios provinciales y el Presidente para emitir un comunicado.Los vicegobernadores también estamos haciendo lo mismo”.

Sostuvo además: “Vemos esto con preocupación, mucho más con la situación que vive el país, tratando de salir adelante en lo sanitario y económico. Que pasen estas cosas nos hace poner en señal de alerta”.

Y concluyó: “Tenemos entendido de que lo que en algún momento se le dio a CABA se le saco a las provincias. El Presidente restituyó esos fondos a las provincias. La medida judicial nos afecta a todos. En estos meses tuvimos la posibilidad de hacer muchas obras en distintos puntos de la provincia y se hicieron con recursos que se restituyeron. Están las 24 provincias en contra de la resolución que tomó la Justicia porque nos afecta en parte igual a todas las jurisdicciones”.