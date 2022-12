VIDEO | Gran Hermano 2022: Coti podría ser sancionada por romper las reglas

Horas después, la rubia confesó todo ante Thiago y Alexis: “Me van a sancionar, voy a estar en placa seguramente la semana que viene. Por la pelotita que agarré hoy no pude votar”.

“¿Por qué vas a estar en placa? ¿Por eso?”, preguntó el Conejo, sin entender mucho. “Porque me dijeron que no podía contar nada de la conversación que tuvimos ahí adentro. Y no sé qué va a ser la sanción“, respondió Coti, arriesgando quedar fuera del programa en los próximos días.

Según argumentó, prefirió arriesgarse porque Thiago pensaba que ella había votado por Juliana. “Y yo quería decirle que no, pero no había forma”, finalizó la correntina.