Acusaron a Dalma Maradona de hacerle juicio a Messi: “Estoy harta”

Luego de que Argentina se consagrara campeón del mundo, muchos usuarios apuntaron en contra de las hermanas Maradona, acusándolas de no alegrarse por el triunfo de la Selección. Estas sospechas se deben a una historia de Gianinna festejando un gesto que tuvo el equipo brasileño con Pelé, quien se encontraba delicado de salud. “¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!”, escribió.

En las últimas horas, trascendió que las hijas mayores del Diez tomó medidas legales en contra del capitán del seleccionado argentino. Esto hizo que Dalma se prendiera fuego y disparara en redes sociales: “Yo no puedo entender quién correría el rumor que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin”.

Y añadió: “Estoy harta. Dicen que no alenté a la Selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin carejate. Con una bebé que cada vez que se gritaba un gol se ponía a llorar del miedo. Ya dar explicaciones de esto me da mucha verguenza pero son insoportables”.

Además de desmentir las noticias publicadas en distintos portales, pidió que la “dejen en paz”. “Cada mentira con su prueba. Sino cualquiera dice cualquier burrada y no pasa nada”, concluyó, furiosa, la hija mayor de Claudia Villafañe.

El pasado 18 de diciembre cuando la Selección argentina levantó la Copa del Mundo, Dalma compartió imágenes de Ángel Di María y otra de Diego, su papá, cuando conquistó el Mundial México 86. “¡Que fuerte todo! Te extraño más que nunca. Deberías haber estado ahí…¡Gracias por todo!”, expresó.





vidArray