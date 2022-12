Agustín, afuera de la casa de Gran Hermano 2022: “Los primeros días no podía dormir

El cariño de la gente hacia ese participante de la casa de Gran Hermano 2022 es completamente notorio, y lejos quedaron los comentarios y cuestionamientos por algunas de sus expresiones, que poco tardó en explicar y por las cuales pedir disculpas.

“Soy Agustín Guardis, tengo 25 años y soy de la ciudad de La Plata. Soy analista político y además trabajo en una cancha de Fútbol 5. Ideológicamente me considero un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido. Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar tengo que generar conflicto lo voy a hacer. Jugar con las personas es mi juego favorito”. Así fue la carta de presentación del joven al momento de ingresar a la casa.

Apodado Frodo por su parecido con el personaje de El Señor de los Anillos, también había aclarado que una de las debilidades que tiene es poseer “demasiado ego”, hecho que podría traicionarlo. “Ojo con el ego y con las estrategias”, le recomendaba Santiago del Moro en esa famosa gala de presentación de los participantes, como si hubiera advertido lo que estaba por suceder con su figura.

Ya fuera de la casa y a la espera del próximo repechaje donde el público decidirá qué dos exparticipantes reingresarán, el joven se encuentra mucho más tranquilo, relajado, lejos de la exposición de las cámaras de esos primeros días, y así lo afirmó a Teleshow.

“Las tensiones y el manejo de las emociones están mermando, ya más tranqui. Además me agarró la final del Mundial, que ahí liberé un montón de tensiones y ya me relajé muchísimo, más con la copa en casa”, confesó Frodo, quien al ser eliminado del juego debió volver al afuera, nada fácil.

“Esos primeros días son muy arriba, no podés dormir, te cuesta, querés ver a todos tus seres queridos. Y yo como jugador que soy también quería saber qué estaba pasado. Pero bueno, vas entendiendo poco a poco que tenés que relajarte, y cuando llegás a tu casa y estás con tus seres queridos ya. está, ahí te encontrás en los brazos de ellos y caés a tierra. Tu papá, tu mamá, tus hermanas, tus primos, tus amigos que te transmiten el cariño que te tienen”.

Es que no fue nada fácil su paso por el reality, ya que en un primer momento, rápidamente se instaló el término Frodoneta al referirse al colectivo de seguidores que poseía. De hecho, fueron varios los famosos que a ella se subieron, de la talla de Duki, Bizarrap, Emilia Mernes, el Kun Agüero e incluso un mensaje desde la cuenta de twitter oficial del equipo inglés Leeds United.

“Por culpa de Bizarrap sé de Agustín, de lo que más me habló en toda la semana fue de GH, el hdp”, había expresado el streamer Coscu, a lo que el productor musical no tardó en responderle “Subite a la Frodoneta”, acompañado de una imagen del personaje de El Señor de los Anillos. Pero claro, no fueron los únicos. El streamer confesó que el músico Duki también le habló sobre el tema: “Peda, subite a la Frodoneta”.

Contando con los mensajes y el apoyo de famosos y no tanto, fue que hasta hace un mes Agustín se perfilaba como uno de los jugadores con más chances de llegar a la final del reality. Si hasta había logrado un récord: ser el participante con menos votos para su expulsión al momento de estar en la placa. En la gala en la que Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado del certamen, con más del 88% de los votos, Guardis apenas recibió el 0.78% de votos en su contra.

Sin embargo, en un momento todo cambió. Mientras tomaba mate junto a Alexis Quiroga, Maximiliano Giudici y Marcos Ginocchio en el living que da al jardín de la vivienda, Guardis aseguró en tono amenazante que recibía fotos de desnudos: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y…”. El cordobés aseguró que él borraba todo y el Conejo, en tanto, reconoció que él también las tenía en una carpeta aunque no para darlas a conocer, llegado el caso. Entonces, Frodo aclaró que no hacía lo mismo con las mujeres que habían sido sus parejas.

Tras ese comentario y algunos más que se sucedieron, la conexión entre el participante y el público se cortó, y no pasó una semana para comenzar a ser de los más odiados y la votación fue clara: el participante oriundo de La Plata abandonó la casa con el 76,47% de los votos.

Ya afuera, quedaría el momento de explicar todo: “No es algo lindo, fue un comentario totalmente desafortunado. Yo utilicé esa herramienta de juego pero fue equívoca. Esto no existe. Lo único que tengo en mi Drive son papers, proyectos de investigación inconclusos y letras de canciones que nunca voy a publicar”.

Pero el afuera, con toda esa carga a cuestas también fue difícil, y de su parte no hay más que palabras de elogio hacia todos los que lo rodean, incluso desde el canal: “La verdad es que me cuidaron mucho también desde la producción, los psicólogos que tienen estuvieron siempre conmigo, me tuvieron entre algodones. La verdad de 10, si hasta el día de hoy me siguen llamando, seguimos en contacto porque me siguen cuidando”.

Y claro, no todas son malas, ya que, pasado el momento de las explicaciones, restaba ver cómo sería la actitud de la gente afuera. “Encontrarme con todo el cariño de la gente, lleno de regalos de gente de la Argentina y el mundo, es una locura total. Me encontré con cosas increíbles en el amor de la gente, entendía que a los otros chicos les pasaba pero conmigo era especial”.

Tras su salida de la casa, el acceso a la redes sociales y a lo que era la vida fuera de esas paredes se fue dando de a poco. “De todo eso me fui enterando de a poco todo en esta primera semana afuera, porque era mucha información, mucha carga emocional, y por eso lo van dosificando. Ahora estoy al día con todo”.

Y hablar de todo, claro, incluye a la famosa Frodoneta, que fue “una locura, con el Kun Agüero hablando de mí y diciendo que le gustaba cómo bailaba, o Bizarrap, Emilia Mernes, Duki, Jimena Barón, los equipos de fútbol de Inglaterra, los equipos más grandes de esports de la Argentina y Latinoamérica. Yo soy fan de todos esos, los sigo y los quiero mucho, y estos últimos días me he podido comunicar con algunos, y les contaba que nunca pensé que se iban a tomar al menos un minuto de su vida para conmigo. Es increíble todo eso, no lo puedo creer y me hace tan bien, es cumplir un sueño, compartir las cosas con la gente que uno quiere y que admira”.

Gran Hermano 2022: uno de los jugadores más polémicos del ciclo quiere volver

Como había aclarado apenas salió de la casa, parte de su jugada era ser eliminado para poner tener información del afuera ante un repechaje del que nada se había contado aún. Pero él, por ser uno de los más fanáticos del ciclo y seguir todas las ediciones, estaba convencido que sucedería en los próximos días.

“El primero en nombrarlo fui yo, un poco porque me acordaba, porque soy fan de Gran Hermano y sabía que podían entrar. Después a la otra semana fue que las chicas idearon esa canción de que no entra nadie, pero sé que ahora están con los pelos de punta con eso, y hablaron mucho de mí, que me extrañaban”, expresó, para luego hacer un silencio y referirse a quien más extraña: Marcos.

“Lo amo, con él me queda una amistad entrañable, es un pibe de diez, es mi amigo, es mi riñón, son esas amistades que compartiendo un momento ya está, sabemos que está el uno para el otro. Si bien hablaba con los otros chicos y con las chicas, con los juegos y bailecitos que hacíamos, con él es con quien más tiempo pasaba y es el que extraño, con él me siento más yo. De la misma forma que otro se puede poner de novio, yo me hice de una amistad hermosa”.

Pero, ¿qué es Gran Hermano? “Es cruzarte con personas que nunca en la vida lo harías, como Alfa, a quien jamás me podría haber cruzado, primero por mi condición económica y segundo por el perfil, por dónde se mueve, sus anécdotas. Somos diferentes historias, diferentes perfiles, y eso es la magia de Gran Hermano. Yo siempre lo digo, es el juego de la vida, de la convivencia”, dijo.

“La única herramienta que tenemos ahí adentro es la nominación, después es jugar entre nosotros, y eso es emocionante, y por eso soy gran fan del reality. Me encanta, es algo que de chiquito lo miraba, fan de Gastón, de Marcelo, de Cristian, de Nadia, los amo, son mis mentores. Gastón me regaló un cuadro suyo firmado y lo tengo arriba de la cama, Cristian me tiene como si fuese su hermanito postizo, que me apaña, Nadia que me ama. Me aconsejaron muchísimo tanto sobre cómo jugué como desde el punto de vista humano. Ellos son los que más me entienden ahí, me relajaron un montón, ellos sabían por lo que yo estaba pasando y me dijeron que estaban convencidos de que iba a volver a la casa”.

“Este silencio de los últimos días se dio naturalmente”, expresó sobre las primeras impresiones del afuera, es que “este nivel de excitación de los medios y mío por tratar de explicar todo lo que pasó, del arrepentimiento que sentía por lo que había dicho, después fue mermando en términos de que todo se tranquilizó, no desde la exposición, sino que se tranquilizó todo conmigo y la gente pudo entenderme y yo pude entender a la gente qué era lo que le pasaba conmigo, las cosas que no les habían gustado, que se sintieron defraudados, y hoy la relación con la gente como decía sigue siendo increíble, una locura. No sé si algún día lo voy a poder pagar todo el afecto”.

Confiado en el repechaje, por el que entrarán gracia sal voto del público dos de los anteriormente eliminados, aseguró que “todos cometemos errores, lo importante es asumirlo, pedir disculpas y seguir adelante y tratar de ser mejor. Les tengo preparadas muchas sorpresas a la gente dentro de la casa. Y yo muero con la mía, como jugador y como persona”.