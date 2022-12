Carla Peterson recordó la vez que conoció a Lionel Messi: “Dejó su huella, es el mejor del mundo”

La Selección Nacional logró consagrarse ganadora del Mundial de Qatar 2022. El equipo albiceleste al mando de Lionel Messi obtuvo una victoria histórica al ganarle a Francia y las redes sociales se llenaron de imágenes, videos y comentarios sobre este triunfo de la selección. En su cuenta oficial de Instagram, la actriz Carla Peterson recordó una divertida anécdota que vivió con la estrella de fútbol.

Ocurrió en 2011, cuando ella estaba protagonizando con Adrián Suar La Guerra de Los Roses en el teatro Maipo y el jugador de fútbol fue a ver el espectáculo.

“Una vez el mejor del mundo me vino a ver al teatro. Después de la función le pedí si me podía sacar una foto y firmó la pared del camarín”, recordó con emoción la actriz.

Y amplió: “Creo que después de un tiempo pintaron todo. Pero ahí quedó su huella. Gracias Messi de nuestros corazones!!! SOS el mejor capitán del equipo más hermoso qué hay. (En story la foto firmando la pared) teatro Maipo”.

Luego, ya con Messi

y labajo el brazo,expresó: “Hiciste todo bien @leomessi gracias Campeón. Gracias Capitán. Sos enorme. Nos diste tanta felicidad que no se puede describir”.

Antes de que comenzara el mundial, Carla había reconocido sus ganas de que la Selección saliera campeona en una entrevista para promocionar El gerente, la película que coprotagonizó con Leo Sbaraglia. La historia está basada en un hecho real, una recordada campaña de marketing en el que una empresa de electrodomésticos devolvía el importe de la compra de televisores si Argentina no clasificaba al Mundial de Rusia. Leo es el gerente al que se le ocurre la brillante idea y Carla es quien trata de disuadirlo para cuidar las cuentas. Pero el filme va mucho más allá de este esquema simplista y busca reflexionar sobre los miedos y las oportunidades de la vida cotidiana con la excusa de la fiebre mundialista.

Respecto a su personaje, Peterson señaló: “En realidad yo cuido los intereses de la empresa, de mi cliente. Y también es un personaje que se está jugando un puesto de trabajo. Sí, quiere que le vaya bien a la Selección, pero no quiere que hagan esa promoción. Le parece que no se trabaja así y que es muy arriesgado, porque la empresa puede quedar en bancarrota y dejar a mucha gente en la calle”.

Por último, la actriz aseguró que en su familia son futboleros y que sería un mimo para los argentinos que la selección pudiera triunfar, como finalmente terminó ocurriendo: “Siempre es una alegría, porque siempre los argentinos estamos atravesando por momentos difíciles. Por lo menos desde que yo nací venimos soñando que va a ser mejor. Que es bueno, pero a veces un poco agotador porque no llega ese momento mejor. Lo que tiene de bueno, y también en la película se ve, que no hay un lado o el otro: todos queremos lo mismo, todos queremos que nos vaya bien. Si hiciéramos un poco eso, tal vez nos iría un poco mejor”.

Carla Peterson en aprietos por una situación muy íntima

El actual senador nacional Martín Lousteau se hizo un momento en su apretada agenda política de cara a las elecciones 2023 en las que ya está trabajando para confesar una de las mañas más divertidas y molestas de su esposa, Carla Peterson.

Todo sucedió cuando la actriz pasó por el piso de Cortá por Lozano,Telefe, y su marido reveló desde un video sorpresa que Carla se desespera cada vez que pierde su teléfono celular y activa una molesta alarma.

“Vero, vos la conocés a Carla actuando, todo el mundo sabe cómo es… Es súper concentrada, enfocada en lo que hace, en un escenario sabe donde está absolutamente todo y tiene el control de todo. Pero en casa no es igual y en nada es más claro que en su teléfono”, comenzó contando Martín Lousteau.

Al tiempo que agregó pícaro: “Hay un montón de personas que no pueden estar ni un minuto separadas de su teléfono móvil, Carla al minuto que se separó del teléfono móvil ya no sabe dónde quedó”.

Y para más detalles, puntualizó:“Lo que ocurre en nuestra casa es que dos o tres veces por días, empieza a sonar la alarma de la aplicación dónde está mi teléfono y puede ocurrir en cualquier instancia. Podemos estar apunto de comer, pero ella no encuentra el teléfono, podemos estar durmiendo y si no encuentra el teléfono, empieza a sonar el teléfono”.

Claro que al volver al piso Carla Peterson, algo avergonzada, reaccionó con humor. “Le mando un beso y después vamos a charlar en casa… Porque él no le puso el sistema y alguna vez lo pierde. Lo he encontrado en el cajón de las bombachas, porque en la mañana cuando me visto para ir al colegio, lo dejo ahí… Le he llegado a poner fundas fluor”, explicó risueña.