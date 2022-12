Legisladores oficialistas lamentaron la decisión de la Corte

“Los vicegobernadores también estamos en contra porque no vemos con agrado que la Justicia se inmiscuya en la parte política. En algún momento se dio por decreto presidencial una resolución donde se aplicaban porcentajes más de lo que tenía a la CABA. Y hoy por decreto el Presidente tomó la misma determinación. No hay nada que legalmente no haya hecho bien el Presidente”, sostuvo el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Según Mansilla, la situación institucional es delicada. “Tenemos entendido que lo que en algún momento se le dio a CABA se le sacó a las provincias. El Presidente restituyó esos fondos a las provincias. La medida judicial nos afecta a todos. En estos meses tuvimos la posibilidad de hacer muchas obras en distintos puntos de la provincia y se hicieron con recursos que se restituyeron. Están las 24 provincias en contra de la resolución que tomó la Justicia porque nos afecta en parte igual a todas las jurisdicciones”, añadió.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de bancada oficialista en la Cámara, Roque Tobías Álvarez. “Creo que es lamentable, es desconocer un montón de cosas, en la república Argentina no ha habido ninguna ley del Congreso que nos diga que la república Argentina, en vez de tener 23 provincias, ahora tiene 24”, sostuvo, en alusión al estatus de la Ciudad de Buenos Aires.

El legislador apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri. “Eso ha sido una decisión unilateral de alguien a quien no le correspondía, por más presidente de la Nación que sea, haber dado coparticipación directa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad Autónomo de Buenos Aires es eso, una ciudad que está dentro de la provincia de Buenos aires y es la provincia de Buenos Aires la que coparticipa y redistribuye a los municipios”, profundizó.

Mencionó que se deben mirar eventos históricos para entender el fallo.

Para finalizar, el vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado, es otro de los oficialistas que alzó su voz. En este caso, apuntó directamente contra el diputado Roberto Sánchez (UCR). “Debería ponerse la camiseta de Concepción, de Tucumán y no de la Capital Federal”, replicó. Esto, en respuesta a las críticas del presidente de la UCR a la postura del Gobierno nacional frente al fallo.

“Cuando necesita algo para su ciudad, como obras o pagar sueldos, le pide plata a la provincia y siempre él y otros opositores son atendidos, porque aquí no se discrimina a nadie. Pero ahora defiende los fondos que según la Corte le deben devolver a CABA, pero no dice cómo ni de dónde se los sacarán. Cualquier partida que se toque afecta a otra, incluso a las provincias”, planteó Amado.