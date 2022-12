La accidentada Navidad de María Becerra que pudo terminar en tragedia

Espontánea y transparente. como si no sintiera sobre sus hombros el peso que implican las más de mil millones de visualizaciones en YouTube que acumula su obra. María Becerra vive un presente magnífico. Con 22 años se ha ubicado en el puesto 196 de reproducciones a nivel mundial en Spotify. Y no hay bar, boliche o radio en el que no suenen “Ojalá” o “Automático”, de su nuevo trabajo “La nena de Argentina”.

Ante ello, aclaró que “creo que la clave es no presionarse, no obsesionarse con los números. A veces siento que hay canciones que vas a sacar y no van a ser las más escuchadas. Hay que saber que el mejor artista no siempre es el más escuchado. En muchos casos pasa que el más escuchado no siempre es el mejor. Para mí está bueno buscar ser la mejor versión de una en lo profesional y en lo personal, sin guiarse por los números, o si pega o no pega algún tema”.

Así, en medio de un presente de exposición para dar a conocer todas y cada una de las canciones de este reciente álbum, fue que la cantante recordó un momento complicado de la Navidad, cuando lo que pretendía ser todo festejo pudo terminar de la peor manera, todo gracias a los fuegos artificiales.

Sobre el tema, la intérprete reconoció que “¡me encantan las fiestas! Siento que vuelvo a ser una pequeña niña que está esperando a Papá Noel, que está esperando a las 12 de la noche para ver los fuegos artificiales. La verdad es un ambiente súper bonito, tengo mis sobrinitas y lo vivo con ellas. Es diferente una Navidad rodeada de niños y me parece un momento tan lindo donde se junta la familia, todos están más emotivos para estas fechas”.

Sin embargo, no todas fueron rosas, ya que reconoció que en una oportunidad, “en el momento en que se tiraban muchos cohetes, había una torta con muchos cohetes, muchos palitos que salían todos disparados para arriba y explotaban. Estaba puesto en el techo del galpón de la casa de mis tíos, ahí afuera festejábamos la Navidad, con una mesa, entonces estaba puesta ahí y en un momento la prenden y se da vuelta la torta y ¡paff! empezaron a salir los cohetes para donde estábamos nosotros. Mi abuela que estaba sentada, muy viejita, no se enteró de nada y empezó a ver y decía “¿por qué corren todos?”, no tenía idea de nada. No se le salió un ojo a alguien de casualidad”, recordó en declaraciones a Gente.

Además, reconoció que “fue catastrófica. Siempre pasan esas cosas ¿Viste cuanto tirás el globo prendido? Que se prende fuego ahí en el aire y no sabés dónde va a parar… Es re peligroso, se queda enredado en los cables y se prende fuego todo. Viste que siempre pasan esos accidentes, lamentablemente”.

Sin dudas esa experiencia la hizo reflexionar sobre el tema y en la actualidad lejos está de sumarse al espectáculo de lanzar fuegos artificiales, ya que “yo en casa lo re sufro. Ahora tengo 12 gatos ¡Un montón! y la verdad que estoy sufriendo por ellos, les da mucho miedo y he visto cómo reaccionan y se desesperan”.

Respecto de sus planes para 2023 aclaró que “me gustaría comprarme mi casa y comprar la casa de al lado para mis papás. Y después espero tener salud toda mi vida. Espero poder seguir trabajando con este ritmo, que obviamente lo puedo hacer porque soy chica. Y que todo siga yendo para bien”.

María Becerra lanzó su segundo álbum “La Nena de Argentina”

El esperado segundo álbum de María Becerra, La Nena de Argentina, ya se puede escuchar en todas las plataformas. A través de 12 canciones, incluídas las ya exitosas “Ojalá” y “Automático”, y un bonus track, el material aborda diferentes géneros músicales que reflejan la versatilidad vocal y compositiva de la artista: hay bachata, cumbia, pop, reggaetón, trap, baladas acústicas y más.

“No pensé un concepto como en el álbum anterior: quería ser yo, María, La Nena de Argentina, y fluir. Esto se ve reflejado y también que amo hacer música, que me fascinan todos los géneros. En las canciones quedan expuestas mis dos facetas: el lado más salvaje, de tensión sexual y de seducción, y mi lado sensible, emocional y dramático”, explica.

La Nena de Argentina contó varios productores: Nico Cotton y Xross, con quienes María realizó un “camp” privado en una quinta en Luján, en la que pasaron 10 días juntos creando, y de donde surgieron la mayoría de los temas, y Big One, que produjo “Ojalá”.

Este lanzamiento marca un hito en la historia: por primera vez, una artista argentina lanza la edición especial en Spotify llamada La Nena de Argentina – The Enhanced Album. Esta versión incluye contenido extra (las historias detrás de cada canción comentadas por la artista, videos y más) con el que se busca mejorar la experiencia de los fanáticos alrededor del mundo y profundizar su conexión con Becerra. Otros que también lo hicieron fueron BTS, Daft Punk, Lady Gaga, Billie Eilish y Taylor Swift.