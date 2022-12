VIDEO | Rodrigo de Paul se subió al escenario para festejar con Tini

Rodrigo de Paul sigue de festejo. En las últimas horas, las fanáticas de Tini Stoessel que asistieron al Campo Argentino de Polo para presenciar el último show de la artista, se llevaron una gran sorpresa: apareció el jugador con la camiseta de Argentina.

Una ovación lo recibió al futbolista, quien subió al escenario para besar a su novia. Además de cantar “Ahora nos volvimos a ilusionar”

, tema mundialista de la Mosca Tsé – Tsé que sonó en todos lados este Mundial, los enamorados celebraron la Copa del Mundo con elde fondo interpretado por la banda de rock

De Paul, además de levantar la copa frente a los espectadores, le dedicó unas sentidas palabras a Tini. “Les juro que al lado tengo la mujer de mi vida, la amo con todo mi corazón, me enseña todos los días a ser mejor”, expresó, muy enamorado.

Las muestras de cariño no terminaron ahí. En sus redes sociales, el centrocampista también expresó: “Te admiro. Me da mucho orgullo verte brillar. Gracias por dejarme ser parte, sos la número 1, pero sobre toda slas cosas, por el amor que le pones a todo lo que haces. Te mereces todo esto y más. Seguí brillando que no tenés techo. Te amo con todo mi corazón”.

La artista fue un gran apoyo emocional para el jugador, quien fue duramente criticado el primer partido de la Selección argentina cuando perdió contra Arabia Saudita. Ella no lo dudó: se tomó un avión hasta Qatar y lo acompañó. Sobre el final no pudo estar, pero él siempre valoró su compañía.





vidArray