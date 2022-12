El triste pedido de Agustín Guardis: “Están poniendo mucha plata pero Gran Hermano no importa…”

Gran Hermano está en etapa de regreso de jugadores, luego del primer reingreso (Juliana): con oportunidad para dos exjugadores más, Agustín Guardis está en el repechaje y solo los fanáticos del programa -mediante SMS- podrán meterlo de nuevo o dejarlo fuera de competencia.

“Me cansé que hablen así”, sostuvo Agustín tras la última edición de Gran Hermano con los exparticipantes. Durante un vivo en Instagram, se mostró muy sentimental y dejó mensajes más allá del juego.

“Ojalá el lunes pueda entrar a la casa y no defraudar a ninguno, porque están poniendo mucha plata. Voy a llevar los sueños de todos ustedes. Si no se da, no importa, seguiré adelante. Voy a divertirme, a jugar, tranquilo, a disfrutar de la casa”, remarcó.

El momento emotivo de Agustín

“Yo no me lo esperé nunca en mi vida. Yo sí soy capaz de pedir disculpas, solito, y estaban todos contra mí ahí. Sé que estuve mal. ¿Qué quieren que haga conmigo? Soy humano también. ¿Nadie se mandó una cagada, no dijeron algo de más?”, sostuvo el participante nacido en La Plata.

“Gran Hermano no importa, estamos pasando un momento difícil y que lo único que nos una no sea el fútbol. Disfrutemos de la fiestas. El lunes se verá, porque es mi sueño y ojalá pueda volver”, expresó, entre lágrimas.

"No me va a bajar nadie, ni el periodismo, panelistas, Monitos, nadie".





