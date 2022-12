Cinthia Fernández cruzó a quiénes la criticaron por tener una empleada trabajando en Navidad

Este fin de semana, Cinthia Fernández compartió un video para mostrar su festejo navideño junto a sus tres hijas y el resto de la familia, pero sus seguidores la criticaron por tener una empleada doméstica trabajando en Nochebuena. Ante la ola de mensajes, ella salió a aclarar la situación.

En dos minutos de video, la bailarina resumió los preparativos por la tarde, la llegada de los invitados y los juegos de los chicos hasta la cena, el brindis y la llegada de Papá Noel. Sin embargo, un detalle llamó la atención: en las imágenes aparecía una mujer con delantal rojo y blanco. “Todo muy lindo, pero tenés a una empleada de delantal. Pequeño gran detalle”, “¿La señora del delantal es la mamá de Cinthia?”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Ante la catarata de mensajes negativos que recibió en sus redes sociales, la mediática salió a aclarar la situación y explicó cómo fueron las cosas. En pocos minutos de video, resumió cómo fueron las cosas y se justificó. “Estaba leyendo los comentarios del posteo de Navidad. Me están criticando diciendo ‘tiene una empleada haciéndola trabajar en Navidad’”, comenzó diciendo Cinthia Fernández a través de sus historias.

Luego, la bailarina siguió con su fuerte descargo: “Chicos, era mi mamá que no sé cuántas veces le pedí que se sacara el delantal que se lo puso porque tenía un vestido hermoso que se lo regalé y no quería mancharlo. Y es como obsesionada en cuidar las cosas y la señora no se lo sacó, comió con el delantal puesto. ¿Qué quieren? Se lo pedí de 50 maneras, es mi mamá”.

En los últimos días, un nuevo escándalo se desató entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. La panelista de Momento D

no quería que las nenas pasaran la noche con su papá. Pero todo tuvo su explicación, y según sostuvo la jovrn madre, el año pasado tuvo que atravesar un episodio muy desagradable cuando sus hijas se quedaron a pasar la fiesta de Año Nuevo con su padre.

En ese momento, según contó ella misma en sus redes sociales, tuvo que ir personalmente a buscar a dos de sus hijas a la casa de su expareja, por no poder comunicarse durante un largo periodo con él.

Hace años que el enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se recrudece luego de construir una familia con tres preciosas hijas. Los conflictos siguen latentes en el plano judicial y no se avizora una tregua. La bailarina siempre se ha caracterizado por describir públicamente los problemas que atraviesa en lo relacionado con su reclamos por las deudas constantes en las cuotas alimentarias, así como en las dificultades que transita para la comunicación y las visitas paternas a sus pequeñas.

El año pasado, al aire de LAM, el ciclo de América, la bailarina contó: “No soy muy amiga de la Navidad, o las fechas. Porque cuando estás separada es peor, porque una de las fiestas no están tus hijos, en mi caso me queda el 31 sola y la paso para el traste… Como el 31 le toca a él, es como una puñalada en el corazón”.

¿CÓMO LES FUE A LAS NENAS DE CINTHIA FERNÁNDEZ DURANTE EL AÑO?

“Fui a retirar los boletines… ¿con qué me encontré?”, expresó Fernández.

“Todo bien por suerte, lo más lindo es que me las destacaron como nenas muy dulces, creativas, respetuosas de las indicaciones de las autoridades y cariñosas con sus compañeros. Estoy orgullosa“, contó Cinthia, muy dulce.