Karina La Princesita compartió un triste mensaje en Navidad: “Perdí el brillo en los ojos”

Durante la Navidad, Karina La Princesita sorprendió a sus fanáticos luego de haber publicado una triste foto en sus redes sociales y rápidamente se encendieron todas las alarmas.

“Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”, escribió la cantante sobre una selfie en donde se puede notar su mirada triste y apagada. Un rato más tarde y pese al tono de esta publicación, subió una foto junto a su hija Sol y a la mascota de ambas.

“Que pasen una noche en paz y tranquilidad, les deseamos con Sol y Queen”, dijo Karina en relación a su hija y a la perrita. En el posteo, Sol le respondió: “Te amo”.

Hace unos meses Sol Cwirkaluk cumplió 15 años y los celebró con una gran fiesta en la que estuvieron presentes sus padres, Karina La Princesita Tejeda y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk. Típico de adolescente, Sol suele mezclar su particular sentido del humor con el uso de las redes sociales. Y en la previa a la Nochebuena, sorprendió con un ingenioso anuncio de búsqueda en la que estaba vinculada su mamá.

A través de una publicación en sus Instagram Stories en su cuenta personal, donde la siguen más de un millón de personas, Sol compartió una foto de Karina en actitud sexy y le agregó la rotunda leyenda: “Se busca novio para mi mamá”. “Serán juzgados por sus amigas antes de que ella los conozca”, avisó Sol, por las dudas, aunque en letras más pequeñas.

“Si tenes entre 36 y 46 años, te estamos buscando”, continuó la joven con su aviso, debajo de la foto. Y agregó cuáles son las características que deben cumplir quienes se postulen. “Hombre no infiel, no mentiroso, con responsabilidad afectiva e inteligencia emocional”, estipuló y de paso le hizo un guiño a distintas canciones que popularizó su madre, como “Corazón mentiroso”.

En la story siguiente, le agregó en mayúsculas y en formato “placa roja” un ruego: “Difundan”, en relación a la búsqueda. Pero para dejar en claro de que se trataba de una broma, en la tercera publicación consecutiva, subió una selfie de ella en donde se tapa la boca como para contener una sonora carcajada.

Lejos de ofenderse, la cantante compartió la publicación inicial de su hija para celebrarla con un extenso “jajaja” y una serie de emojis que lloraban de la risa.

A mediados de este año, Karina finalizó su hasta ahora última relación: fue con Nicolás Furman, con quien había empezado a salir a fines del 2020. Él es físico y un cantante amateur que participó del certamen de música Los Elegidos en 2015. Ahí fue donde conoció a la artista, quien fue a hacer un reemplazo por aquel entonces. La encargada de revelar este romance fue la panelista de Bendita (El Nueve) Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu– al descubrir una serie de coincidencias.

Karina y Nico compartieron una transmisión en vivo de Instagram a fines de septiembre y desde entonces intercambiaron visitas a sus respectivas casas. Incluso la cantante realizó otro vivo desde el hogar del físico, transmisión que quedó al descubierto por las cortinas.

Por otro lado, fue la propia hija de la cantante quien la mandó al frente durante otra transmisión en vivo de Instagram que estaban haciendo juntas y en la cual la adolescente leyó un mensaje que recibió en la red social y que hacía referencia a la nueva relación. “Tu madre se enamoró de Nico”, reprodujo y provocó la risa de La Princesita.

En junio pasado y luego de que trascendiera un video en el que lloraba en pleno show, la cantante confirmó su separación de Furman. “Estoy sola. No se lo dije a nadie”, aseguró en LAM, luego de contar que trabajaba en terapia algunas heridas del pasado. A la hora de hablar de los motivos, prefirió no ahondar en detalles. “La respuesta es que es es algo muy nuestro. No te voy a decir nada. Muy nuestro como todas las parejas. He aprendido porque una vez conté algo que tiene que ver con las parejas. Yo estaba mal y bueh…”, dijo.

