El desconsolado llanto de Agustín de Gran Hermano 2022 tras sufrir varias críticas: “No me condenen”

Mientras el público vota para ver quiénes son los participantes que regresarán a la casa de Gran Hermano 2022, ellos realizan diferentes acciones para poder mostrar lo que pueden volver a aportarle al juego, además de estrategias, venganzas o incluso mostrarse más frontales y menos combativos. Entre ellos, uno de los que más activo se lo ve en ese sentido es Agustín Guardis.

Gran Hermano 2022: Con motivo de la Navidad el exparticipante quiso dar un mensaje en sus redes sociales

En el living de su casa, con el árbol de Navidad de fondo y mirando a cámara, el exhermanito les habló a sus seguidores. “Quería decirles que estoy bien y agradecerles por el aguante. En el debate pude descargarme básicamente después de todas las cosas que se decían de mí. Lo hice con mucho respeto, pero ya me había cansado de que hablaran así”, se sinceró. Y añadió: “A mi familia le molesta mucho eso, la pasamos mal cuando se dijo de todo ”.

Es que, para sorpresa de propios y extraños, todo cambió a partir del primer mes y medio. Mientras tomaba mate junto a Alexis Quiroga, Maximiliano Giudici y Marcos Ginocchio en el living que da al jardín de la vivienda, Guardis había asegurado en tono amenazante que recibía fotos de desnudos: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y…”. El cordobés aseguró que él borraba todo y el Conejo, en tanto, reconoció que él también las tenía en una carpeta aunque no para darlas a conocer, llegado el caso. Entonces, Frodo aclaró que no hacía lo mismo con las mujeres que habían sido sus parejas.

Tras ese comentario y algunos más que se sucedieron, la conexión entre el participante y el público se cortó, y no pasó una semana para comenzar a ser de los más odiados y la votación fue clara: el participante oriundo de La Plata abandonó la casa con el 76,47% de los votos.

Ya afuera, quedaría el momento de explicar todo: “No es algo lindo, fue un comentario totalmente desafortunado. Yo utilicé esa herramienta de juego pero fue equívoca. Esto no existe. Lo único que tengo en mi Drive son papers, proyectos de investigación inconclusos y letras de canciones que nunca voy a publicar”, aclaró en charla exclusiva con Teleshow.

En medio de la transmisión en vivo y con la emoción a cuestas, que terminó por quebrarlo en llanto, afirmó que “yo sé que estuve mal y cometí un error, pero sí soy capaz de pedir disculpas y fui a todos los programas a poner la cara, yo solito fui y estaban todos contra mí. y yo pedí disculpas porque yo sé que lo que dije estuvo mal, ¿pero qué más querían de mí? ¿Qué quieren que haga conmigo? Ya está, loco, soy humano yo también. ¿Qué? ¿Nadie nunca se mandó una cagada? ¿Nunca dijeron algo de más? El lunes espero que se dé lo mejor para todos”.

Minutos más tarde, también aprovechó a aclarar que “como les dije no me va a parar nadie, ni el periodismo, ni los panelistas, ni los conductores, ni los monitos… nadie me va a parar a mí. Yo no les voy a dar el brazo a torcer, voy a pelear hasta el final contra ellos, con uñas y dientes se los voy a sacar”,

Tras ello, aprovechó a agradecer los mensajes recibidos, entres lo que se podía leer: “No te sientas mal; nosotros sabemos quién sos y lo mucho que vales, no le hagas caso a los demás; y pase lo que pase el lunes, te vamos a seguir bancando”. “Todos los que te tratan mal no merecen tus lágrimas. Vos sos inteligente, capacitado, con educación y eso les duele por eso insultan. No tienen ni vocabulario ni argumentos para enfrentarte , su arma es el insulto. No llores, no merecés esto. Ni vos ni la hermosa mamá que tenes. Te re bancamos”.