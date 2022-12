Cada una de las acciones que realiza Wanda Nara es meticulosamente estudiada, no deja nada al azar, por eso sorprendió al momento de compartir una imagen de la videollamada que se encontraba realizando con su ex marido, Maxi López, en medio del brindis navideño. Todo esto ocurre en medio de los rumores de su relación con el cantante L-Gante, a la vez que su ex, Mauro Icardi, también se ocupa de escribir comentarios intentado exponerla.

Desde que la empresaria oficializó su separación de Mauro Icardi, se lo vio cada vez más cerca del cantante. Ella participó en su videoclip y él fue modelo de su marca de indumentaria. En el medio, compartieron algunas salidas nocturnas, con besos y arrumacos incluidos. Y sin embargo, ellos insisten en que lo que los une no es otra cosa que una amistad.

En medio de todo tipo de versiones, desmentidas y curiosidades, la empresaria y el cantante volvieron a mostrarse juntos, esta vez en la madrugada navideña. Horas antes, habían pasado una Nochebuena de reconciliaciones. La de Wanda Nara fue -nunca mejor definida- una noche de paz, una noche de amor. Porque si bien la ruptura con Icardi parece definitiva -siempre es apropiado utilizar el potencial con la empresaria y el futbolista-, ella se rodeó del cariño de su familia, ahora reconciliada.

¿Y L-Gante? No participó. Pasó la Nochebuena con su expareja, Tamara Báez, y su hija, Jamaica, a quien el regaló un cochecito, pero que se maneja a control remoto: todavía es muy pequeña para estar al mando. De la reunión también participó su cuñado Ezequiel, hermano de la influencer, con quien se mostró muy efusivo en las redes.

Pero después del brindis, el referente de la cumbia 420 enfiló para el norte del conurbano y se hizo presente en la casa de Wanda del country Santa Bárbara. Allí donde los Nara habían pasado en familia y con un set reducido hizo bailar a todos, en especial a papá Andrés, a quien se lo vio muy efusivo en las redes.

Pero no todo fue color de rosas, claro, porque en momentos en que ella se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de Instagram, Mauro Icardi le dejó picantes mensaje en tono de provocación. Wanda, que estuvo recientemente en la final del Mundial de Qatar junto a sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, voló a la Argentina para un evento de su marca de cosméticos en un shopping y para pasar las fiestas con su familia.

Atento a sus palabras y en una total intromisión, el jugador del Galatasaray seguía al detalle cada cosa que decía su ex y comenzó a dejar picantes comentarios. “No te hagas la boluda”, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera. Y como si se tratase de un seguidor más, mientras la gente lo arengaba para que deje más mensajes en ese tono, siguió: “Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas”.

Minutos después le escribió a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella: “Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada”. Y como si sus dedos cobraran vida, tipeó: “Sos la tóxica número uno, ¿o no?”, y mencionó a Kennys Palacios, estilista e íntimo amigo de la empresaria, quien siempre está a su lado y es su confidente.

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, dijo al finalizar y festejó que falta poco para que vuelvan a Turquía, aunque se desconocen los planes de Wanda y aún no se sabe dónde finalmente va a fijar su residencia para poder compartir tiempo con sus cinco hijos ya que sus padres viven uno en Estambul y Maxi López, que pronto volverá a ser padre, en Inglaterra por sus compromisos laborales.

Desde hace un tiempo que la relación entre Wanda Nara y Maxi López entró en un período de tregua, a pesar de las dificultades que atravesaron desde su conflictiva separación en el 2013. Las peleas públicas y judiciales que los involucró por temas de dinero y por la tenencia de sus tres hijos varones parecen haber llegado a su fin. Y tanto es así que el año pasado cuando Wanda protagonizó el mayor escándalo mediático de su vida al separarse de Mauro Icardi luego de que se enteró del affaire de su marido con la China Suárez, el exjugador del Milan estuvo ahí para contenerla y darle una mano con sus chicos, incluso con las dos nenas que la mediática tiene con Mauro.

Ese gesto fue muy bien reconocido por la empresaria quien no dudó en volcar su agradecimiento en las redes sociales y en felicitar también a través de Instagram a la novia de su expareja, Daniela Christiansson, por su reciente embarazo.

Ahora, en medio de los festejos navideños, la empresaria no dudó en compartir una instantánea de la videollamada que se encontraba realizando con López, de la que ella no dudó en aclarar que se encontraba en Londres. A Wanda sela podía ver copa en mano y un mensaje que deja más dudas que certezas: “Feliz Navidad, te esperamos acá para el próximo año”.

WANDA NARA RECIBIÓ A L-GANTE EN SU MANSIÓN PARA CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE SU PAPÁ

La Nochebuena encontró a la familia Nara totalmente reconciliada, ya que Andrés volvió a tomar contacto con Wanda hace unos días, y pudo conocer finalmente a sus nietas Francesca e Isabella tras ocho años de desencuentros.

En las postales que la empresaria y su hermana Zaira iban compartiendo en las redes sociales se vio a Andrés muy contento junto a sus nietos, y también a Nora Colosimo, su ex, a centímetros de distancia y con muy buena onda.

En el medio del asado llegó L-Gante y ahí nomás hizo un minirecital para el agasajado. Wanda mostró el momento en su perfil de Instagram con un agradecimiento para aquel al que llama “su amigo”.